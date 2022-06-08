В Литве предложили отменить Поляновский договор и вернуть Смоленск

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Депутат Сейма Литвы Матас Малдейкис на своей странице в социальной сети Twitter разместил публикацию-ответ на предложение депутата Госдумы РФ Евгения Федорова отозвать решение о признании независимости Литвы.
По его словам, если российские парламентарии решатся на этот шаг, им стоит быть готовыми к потере своих территорий, ибо Литва отменит Поляновский мир. После этого Смоленск более не сможет быть в составе РФ.
«Если Россия отменит признание независимости Литвы 1991 года, Литва отменит Поляновский договор 1634 года и потребует от Путина подчиниться власти Владислава IV и вернуть Великому княжеству все оккупированные территории. Смоленск — это Литва!» — эмоционально высказался Матас Малдейкис.
Поляновским миром принято называть мирное соглашение, заключенное в 1634 году на реке Поляновке между Русским царством и Речью Посполитой. Данным документом была поставлена точка в русско-польской войне 1632-1634 годов. По ее итогам за Речью Посполитой сохранялись Черниговская (оставалась за Польшей) и Смоленская (оставалась за Литвой) земли.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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