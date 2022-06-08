В Литве предложили отменить Поляновский договор и вернуть Смоленск

Сегодня, 14:54

0

Image 16+
В Литве предложили отменить Поляновский договор и вернуть Смоленск
Фото из открытых источников

Депутат Сейма Литвы Матас Малдейкис на своей странице в социальной сети Twitter разместил публикацию-ответ на предложение депутата Госдумы РФ Евгения Федорова отозвать решение о признании независимости Литвы.

По его словам, если российские парламентарии решатся на этот шаг, им стоит быть готовыми к потере своих территорий, ибо Литва отменит Поляновский мир. После этого Смоленск более не сможет быть в составе РФ.

«Если Россия отменит признание независимости Литвы 1991 года, Литва отменит Поляновский договор 1634 года и потребует от Путина подчиниться власти Владислава IV и вернуть Великому княжеству все оккупированные территории. Смоленск — это Литва!» — эмоционально высказался Матас Малдейкис.

Поляновским миром принято называть мирное соглашение, заключенное в 1634 году на реке Поляновке между Русским царством и Речью Посполитой. Данным документом была поставлена точка в русско-польской войне 1632-1634 годов. По ее итогам за Речью Посполитой сохранялись Черниговская (оставалась за Польшей) и Смоленская (оставалась за Литвой) земли.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Литве предложили отменить Поляновский договор и вернуть Смоленск

Сегодня, 14:54

В Черногории отключили российские телеканалы

8-06-2022, 13:29

МК: из-за ситуации на Украине граждане из РФ в Польше оказались в аду

8-06-2022, 09:44

Журналист из Индии выступил с обвинениями санкционной политики Евросоюза, направленной, с его слов, на создание мирового голодомора

7-06-2022, 21:39

Как изменилась жизнь русскоязычных семей в Финляндии после начала спецоперации России

4-06-2022, 12:54

США подтвердили передачу Украине комплексов РСЗО М-142 HIMARS

31-05-2022, 12:34

Финляндия разместит в 150 километрах от границы РФ 64 истребителя F-35

28-05-2022, 22:24

Чорабатыр заявил, что Турция диверсифицирует рынки в сфере туризма из-за спецоперации

28-05-2022, 12:44

В Германии выступили за скорейшие поставки тяжелых вооружений Украине

28-05-2022, 07:54

Посол сообщила, что уже семь лет в Канаде обучают украинских военных

27-05-2022, 12:49

Греция передаст США нефть с задержанного танкера, который шел под российским флагом

26-05-2022, 11:19

Посол Украины в Германии Мельник с помощью фото высмеял поставки оружия от Германии

26-05-2022, 10:29

Минобороны Литвы объявило о передаче Украине партии военной техники на 15,5 млн евро

25-05-2022, 15:14

ВС Финляндии начали переброску десятки танков и 155-мм гаубиц к границе с РФ

23-05-2022, 10:54

Польша досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа

23-05-2022, 10:49

Эксперт Жданов оценил перспективы военного конфликта между странами-членами НАТО и РФ

21-05-2022, 14:39

Израиль готовит одну из наиболее масштабных военных спецопераций на территории Сирии

20-05-2022, 19:49

В сторону Украины в Черном море одновременно выдвинулись не менее 4 военных кораблей

20-05-2022, 12:09

«Israel Hayom»: российская подводная лодка выпустила ракеты по израильскому истребителю

18-05-2022, 09:44

Адмирал Ставридис призывает россиян лечь в землю Финляндии, как их предки в 1939 году

17-05-2022, 15:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Самонкин заявил о возвращении Петербурга в «лихие 90-е» на фоне назначения Полякова на пост вице-губернатора

Самонкин заявил о возвращении Петербурга в «лихие 90-е» на фоне назначения Полякова на пост вице-губернатора

8-06-2022, 11:33

0

Новоиспеченный «транспортный» вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков не достоин данного поста. Так считает...

Подробнее
Мундеп Левин: закупка техники не спасет Петербург от снежного коллапса

Мундеп Левин: закупка техники не спасет Петербург от снежного коллапса

7-06-2022, 21:00

0

Муниципальный депутат МО «Измайловское» Петр Левин отреагировал на планы Смольного пополнить парк спецтехники в рамках...

Подробнее
Журналист из Индии выступил с обвинениями санкционной политики Евросоюза, направленной, с его слов, на создание мирового голодомора

Журналист из Индии выступил с обвинениями санкционной политики Евросоюза, направленной, с его слов, на создание мирового голодомора

7-06-2022, 21:39

0

Индийский политолог и журналист Панкадж Мишра выступил с заявлением, в котором обозначил причину возникновения...

Подробнее
МК: из-за ситуации на Украине граждане из РФ в Польше оказались в аду

МК: из-за ситуации на Украине граждане из РФ в Польше оказались в аду

8-06-2022, 09:44

0

С конца февраля в Польше осели 3,5 млн беженцев Украины. На сегодняшний день их осталось менее 2 млн. Польша не в...

Подробнее
В Екатеринбурге у подростка во рту взорвался вейп

В Екатеринбурге у подростка во рту взорвался вейп

8-06-2022, 11:24

0

В Екатеринбурге у 15-летнего подростка во рту взорвалась электронная сигарета. Парень получил серьезные увечья,...

Подробнее
37% россиян заявили социологам об ухудшении своего материального положения

37% россиян заявили социологам об ухудшении своего материального положения

8-06-2022, 12:49

0

Фонд «Общественное мнение» в ходе очередного опроса поинтересовался у граждан России, как они оценивают свое...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Два столичных гостя проехали без малого шестьсот километров между вагонами поезда, но вместо Петербурга посетили отделение полиции в Ленинградской области

Два столичных гостя проехали без малого шестьсот километров между вагонами поезда, но вместо Петербурга посетили отделение полиции в Ленинградской области

8-06-2022, 20:54

0

Молодые жители Москвы решили реализовать свою мечту побывать в Северной столице не самым безопасным способом. Сочтя,...

Подробнее
В Черногории отключили российские телеканалы

В Черногории отключили российские телеканалы

8-06-2022, 13:29

0

В мире продолжают отказываться от российских товаров, в том числе и от телевизионного контента. Так, к примеру, в...

Подробнее
Петербургский суд вновь вернётся к рассмотрению дела руководителя «Петростроя»

Петербургский суд вновь вернётся к рассмотрению дела руководителя «Петростроя»

Вчера, 16:59

0

Рассмотрев апелляцию на постановление Смольнинского райсуда, прекратившего уголовное преследование руководителя...

Подробнее
В Ленинградской области возле посёлка Дятлово обнаружили останки пяти бойцов Красной армии

В Ленинградской области возле посёлка Дятлово обнаружили останки пяти бойцов Красной армии

Вчера, 21:19

0

В результате проведения поисковых работ в рамках проекта «Земля героев» на территории Ленинградской области были...

Подробнее