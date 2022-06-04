В Черногории отключили российские телеканалы

В мире продолжают отказываться от российских товаров, в том числе и от телевизионного контента. Так, к примеру, в Черногории отключают все российские каналы. Посол России в этой стране Владислав Масленников заявил, что речь идет как о попавших в шестой пакет санкций каналах, так и о тех, которые в данный перечень не вошли. Например, был отключен Первый канал - он в санкционном списке присутствует. Однако в Черногории также решили отключить и «Победу» - в его отношении рестрикции введены не были.

Ранее о запрете трансляции 80 российских каналов объявил национальный совет по электронным СМИ Латвии.

Примечательно, что зрителям станет недоступным не только вещание компаний, которые на Западе считают российскими пропагандистскими. Из эфира исчезнут даже развлекательные «Иллюзион+», «Мир ТВ», «Охота и рыбалка», «Кино 24».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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