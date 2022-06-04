МК: из-за ситуации на Украине граждане из РФ в Польше оказались в аду

С конца февраля в Польше осели 3,5 млн беженцев Украины. На сегодняшний день их осталось менее 2 млн. Польша не в состоянии справиться с потоком мигрантов. В стране проживает много россиян, и им сейчас очень туго. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Выгоняют с работы, не продляют аренду жилплощади. Многие не выдерживают психологического давления. Российские эмигранты рассказывают, как им нынче живётся в Польше. В прошлом году квартиру поляки сдавали за 800–900 злотых (11 500–13 000 рублей) в месяц. Уже в 2022-м стоимость апартаментов в новостройке поднялась до 1500 злотых (21 000 рублей) в Кельце. В Варшаве цена от 2200–2500 злотых (31 500–35 700 рублей). И найти жильё очень трудно. С июля 2022-го стоимость ЖКХ ещё увеличится.

Все поляки и эмигранты сильно озабочены дальнейшей жизнью. Есть информация, что хлеб увеличится в цене в 2–3 раза. Подорожали сыры, все продукты из молока.

Россиянка рассказала: «Коллега по работе призналась, что не может позволить себе купить сыр. Дешевый местный сыр за 20 злотых (285 рублей), который еще не подорожал, уже невозможно купить. Его быстро разбирают. Увеличились цены на косметику, бытовую химию, бензин. Если в 2020 году мы удивлялись, как в Польше все дешево, то теперь положение резко меняется. К концу года мы ожидаем тяжелую ситуацию. Еще людей волнует отключение газа. Поляки переживают, что цены вырастут, а зарплаты останутся прежними, поднимать их не собираются. Я здесь получаю больше, чем поляки, потому что иностранцам обязаны платить определенный минимум. Но денег всё равно не хватает. Жизнь превращается в ад».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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