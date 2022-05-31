Как изменилась жизнь русскоязычных семей в Финляндии после начала спецоперации России

О росте русофобии в Финляндии рассказали русскоязычные семьи, которые там живут.

Сейчас в Финляндии проживает 84 тыс. человек для которых русский является родным языком, пишет МК. Всего же в этой стране свыше 5,5 млн граждан.

Среди тех, кто переехал жить в Финляндию из России много тех, кто выбрал эту страну из-за высокого уровня жизни населения, социальной защищенности и дружелюбия финнов. Но ситуация сильно изменилась после того, как РФ 24 февраля начала на территории Украины «военную спецоперацию».

О своей жизни в Финляндии рассказала Ирина, которая переехала в эту страну по программе репатриации. Она отметила, что в первое время ее удивляла тактичность местного населения, а также она была приятно поражена тем, как в стране все стремятся соблюдать законы и следуют всем принятым правилам.

Она отметила, что за 25 лет жизни в Финляндии ни разу не почувствовала какого-то негативного отношения к себе из-за того, что она родом из России. Она отметила, что не ощутила особых перемен в отношении к ней после 24 февраля.

«В соцсетях я вижу жалобы на то, что кого-то в школе или на рабочем месте попрекают тем, что они русские. Смотрят на них косо. Но никто из моих знакомых россиян, кто обосновался в Финляндии, не почувствовал на себе никакой неприязни», - сказала Ирина.

Она отметила, что большинство финнов привыкли доверять правительству, поэтому восприняли как должное заявление о том, что Финляндия вступает в НАТО. Есть и те, кто все же против, поскольку считает, что Финляндии следует сближаться с Россией и Китаем. Но она не думает, что эти разногласия приведут к серьезному расколу в обществе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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