США подтвердили передачу Украине комплексов РСЗО М-142 HIMARS

Грубые нарушения выявили на торгах за право на аренду Конюшего ведомства — СМИ
Внимание Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу привлекли махинации, проводимые во...Подробнее
США все же отправят Украине комплексы HIMARS, невзирая на то, что на днях американский президент Джозеф Байден заявил, что речь о передаче Киеву ракетных систем, способных поражать цели в глубине территории России, речь не идет.
О том, что Украина получит РСЗО, заявил бывший посол США в России, а нынче сопредседатель международной рабочей группы по санкциям против РФ Майкл Макфол. Он уточнил, что речь идет только о непредоставлении Украине дальнобойных ракет (до 300 километров). В целом же заявление Байдена не ограничивает поставку комплексов. HIMARS Киев получит только в комплекте с боеприпасами, дальность которых ограничивается 70 километрами. Это высокоточные снаряды, работающие на гораздо большей дистанции по сравнению с теми, которыми сейчас располагают ВСУ. И они не могут использоваться для нанесения ударов вглубь территории РФ.
«Уточняющие комментарии от администрации президента США по РСЗО более обнадеживающие. Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем сейчас есть у украинцев, но не ракеты, способные нанести удар вглубь России», - уточнил Макфол.
Помимо данных РСЗО в планы американцев входят поставки Киеву боеприпасов, посредством которых они смогут производить постановку минных полей с обширной площадью - AT-2.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Внимание Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу привлекли махинации, проводимые во...Подробнее
Сейчас Украина ожидает с Запада дальнобойные пусковые установки, с помощью которых сможет наносить ракетные удары по...Подробнее
Кувырком на крышу закончилась эвакуация неправильно припаркованного автомобиля Toyota на Васильевском острове в...Подробнее
В Гатчинском районе Ленинградской области пожилой житель Северной столицы сбил ученика третьего класса, пытавшегося...Подробнее
Жительница Одинцово (Московская область) обратилась в полицию и заявила о том, что ее 22-летний сын уклоняется от...Подробнее
Как стало известно порталу Avia.pro от собственных источников, всего в 150 километрах от границы с Россией Финляндия...Подробнее
Временная паромная переправа начала функционировать в Северной столице, перевозя пассажиров между Мытненской набережной...Подробнее
В Саратовской области не хватает около 2 тысяч врачей, сообщает ИА «Красная весна» со ссылкой на слова исполняющего...Подробнее
В Ленинградской области во время прогулки по лесу с приятелями погиб несовершеннолетний. Судя по всему, причиной смерти...Подробнее
Обозреватели издания Взгляд в беседе с военными специалистами пытались установить, когда у ВСУ закончится боевая...Подробнее
Комментировать