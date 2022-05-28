США подтвердили передачу Украине комплексов РСЗО М-142 HIMARS

США все же отправят Украине комплексы HIMARS, невзирая на то, что на днях американский президент Джозеф Байден заявил, что речь о передаче Киеву ракетных систем, способных поражать цели в глубине территории России, речь не идет.

О том, что Украина получит РСЗО, заявил бывший посол США в России, а нынче сопредседатель международной рабочей группы по санкциям против РФ Майкл Макфол. Он уточнил, что речь идет только о непредоставлении Украине дальнобойных ракет (до 300 километров). В целом же заявление Байдена не ограничивает поставку комплексов. HIMARS Киев получит только в комплекте с боеприпасами, дальность которых ограничивается 70 километрами. Это высокоточные снаряды, работающие на гораздо большей дистанции по сравнению с теми, которыми сейчас располагают ВСУ. И они не могут использоваться для нанесения ударов вглубь территории РФ.

«Уточняющие комментарии от администрации президента США по РСЗО более обнадеживающие. Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем сейчас есть у украинцев, но не ракеты, способные нанести удар вглубь России», - уточнил Макфол.

Помимо данных РСЗО в планы американцев входят поставки Киеву боеприпасов, посредством которых они смогут производить постановку минных полей с обширной площадью - AT-2.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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