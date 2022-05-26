Финляндия разместит в 150 километрах от границы РФ 64 истребителя F-35

Как стало известно порталу Avia.pro от собственных источников, всего в 150 километрах от границы с Россией Финляндия намерена разместить 64 современных истребителя. Напомним, не так давно власти страны объявили об официальной заявке на вступление в НАТО, намереваясь «нести ответственность за безопасность Североатлантического альянса в целом».

Большая группа боевых самолётов - более полусотни истребителей F-35 - Минобороны Финляндии намерено рассредоточить на авиабазе в городе Рованиеми, а это всего в 150 км от российской границы. Такие планы государства, вступающего в НАТО, несут существенную угрозу для Москвы: такие действия власти РФ расценят как попытку конфронтации.

А военные эксперты предупреждают, что подобный шаг со стороны Хельсинки - угроза для Северного флота ВМФ России.

Ранее стало известно, что Финляндия нарастила свое присутствие на границе с Россией, стянув туда почти все свои военные мощности, включая самоходную артиллерию, танки, лёгкую бронетехнику.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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