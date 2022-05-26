Чорабатыр заявил, что Турция диверсифицирует рынки в сфере туризма из-за спецоперации

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В этом году Турция планировала принять миллионы туристов из России и Украины, однако бурному потоку отдыхающих из этих стран помешала «спецоперация». Но Анкара нашла российским и украинским туристам замену. Как выяснилось, в январе-апреле первое место по туристическому потоку заняла Германия, второе – Болгария, третье – Иран.
По словам главы Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыра, альтернативные рынки помогли исправить ситуацию. Он также подчеркнул, что по числу иностранных туристов уже установлен рекорд. Известно, что жителей Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Албании и Великобритании часто выбирают для отдыха турецкие курорты.
Как отметил Чорабатыр, в первые четыре месяца года Турция приняла 8,89 млн туристов, из которых 7,48 млн иностранцев. Примечательно то, что показатели увеличились на 172,51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
К этому времени доход от туриста в Турции вырос с $670 до $840, целевым показателем власти считают $1000.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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