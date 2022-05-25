Посол сообщила, что уже семь лет в Канаде обучают украинских военных

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Посол Канады в Украине Лариса Галадза, выступая сегодня в эфире украинского канала «Эспрессо», сообщила о том, что ВС страны уже в течение семи лет оказывают помощь в обучении украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Галадзы, в течение этого времени успешное обучение прошли около 30 тысяч солдат.
«Мы уже давние партнеры с Украиной относительно военной поддержки. Вы знаете, что более 30 тысяч украинских военных уже прошли учения от канадских вооруженных сил, которые уже 7 лет до СВО работали на Украине», - сказала посол.
Дипломат напомнила, что после 24 февраля Канада активно помогает Украине. Речь идет не только о данных разведки со спутников, но и о поставках летального вооружения, а также камер для беспилотников «Байрактар», которые Киев закупил у Турции.
В то же время оружием, в котором именно на данном этапе нуждается Украина, Канада не располагает. Поэтому решено выделить деньги на закупку.
«Канада выделила почти 500 миллионов долларов, чтобы покупать оружие там, где можем его найти», - заключила Лариса Галадза.
Напомним, помощь в обучении украинских военных оказывала не только Канада. На Украине ранее были неоднократно замечены британские военные инструкторы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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