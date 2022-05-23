Греция передаст США нефть с задержанного танкера, который шел под российским флагом

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Иранскую нефть, которая перевозилась шедшим под российским флагом танкером Lana, Греция передаст Соединенным Штатам Америки. Об этом сегодня сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на информацию Министерства морского флота и островной политики страны.
Речь идет о 115 тысячах тонн иранской нефти с Lana - ранее танкер носил имя Pegas.
«На основе судебного решения ожидается, что груз танкера Lana будет передан США, расходы на перегрузку берут на себя американские власти. Судно находится в порту Каристос [на острове Эвбея]», — говорится в сообщении сотрудницы пресс-службы Министерства.
Как напоминает «Фонтанка», ранее танкер назывался Pegas. 19 апреля с 19 моряками на борту он был задержан, а спустя несколько дней из-за введенных против России санкций за СВО на Украине переименован в Lana.
AMNA сообщало, что из-за механических повреждений понадобилась помощь буксира по направлению к полуострову Пелопоннес. 115 тысяч тонн иранской нефти планировалось перегрузить на другой танкер.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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