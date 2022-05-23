Греция передаст США нефть с задержанного танкера, который шел под российским флагом

Сегодня, 11:19

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Греция передаст США нефть с задержанного танкера, который шел под российским флагом
Фото из открытых источников

Иранскую нефть, которая перевозилась шедшим под российским флагом танкером Lana, Греция передаст Соединенным Штатам Америки. Об этом сегодня сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на информацию Министерства морского флота и островной политики страны.

Речь идет о 115 тысячах тонн иранской нефти с Lana - ранее танкер носил имя Pegas.

«На основе судебного решения ожидается, что груз танкера Lana будет передан США, расходы на перегрузку берут на себя американские власти. Судно находится в порту Каристос [на острове Эвбея]», — говорится в сообщении сотрудницы пресс-службы Министерства.

Как напоминает «Фонтанка», ранее танкер назывался Pegas. 19 апреля с 19 моряками на борту он был задержан, а спустя несколько дней из-за введенных против России санкций за СВО на Украине переименован в Lana.

AMNA сообщало, что из-за механических повреждений понадобилась помощь буксира по направлению к полуострову Пелопоннес. 115 тысяч тонн иранской нефти планировалось перегрузить на другой танкер.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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