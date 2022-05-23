Посол Украины в Германии Мельник с помощью фото высмеял поставки оружия от Германии

Сегодня, 10:29

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Посол Украины в Германии Мельник с помощью фото высмеял поставки оружия от Германии
Посол Украины в Германии Андрей Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице одной из социальных сетей опубликовал изображение, которое высмеивает немецкие власти за низкие темпы поставок вооружения и откровенное промедление.

На картинке запечатлена улитка, которая везет на своей ракушке ракету.

«Немецкое оружие для Украины уже в пути», — так подписал изображение Мельник.

На Украине, да и в самой Германии, в последнее время правительство Шольца очень жестко критикуют за поставки вооружения Киеву. Главный укор в том, что обещания даются направо и налево, СМИ пишут о планах по передаче, но дальше этого дело не доходит.

Вчера глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти добиваются поставок немецких танков Leopard, но пока «даже близко к этому не подошли». 

Поставки зенитных установок Gepard, по мнению главного дипломата страны, это вообще «сага». Кулеба заявил, что «может понадобиться поп-корн, чтобы дождаться конца этой истории».

По некоторым данным, зенитные установки Gepard прибудут в Украину не ранее июля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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