Минобороны Литвы объявило о передаче Украине партии военной техники на 15,5 млн евро

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Вильнюс объявил о новом пакете военной помощи Украине, на территории которой Россия с 24 февраля проводит СВО. Сообщение о передаче вооружений появилось на официальном сайте Министерства обороны Литвы.
В нем, в частности, сказано, что в новый пакет помощи войдут в том числе 20 бронетранспортеров M113, 10 военных грузовых автомобилей и 10 внедорожников для саперных работ. Поставленная техника оценивается в сумму €15,5 миллионов.
«Скоординированная поддержка нашей страны и союзников является решающим фактором в победе Украины и, после победы, в защите ее суверенитета», — приводит сообщение Министерства обороны Литвы «Газета.ру».
Вильнюс поставлял Украине вооружение еще до начала специальной военной операции. В общей сложности Литва уже помогла Киеву боевой техникой на сумму порядка €100 миллионов.
Напомним, 9 мая президент США подписал закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, помогут оружием Киеву в вооруженном противостоянии с Москвой и его партнеры по клубу «Рамштайн».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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