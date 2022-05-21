ВС Финляндии начали переброску десятки танков и 155-мм гаубиц к границе с РФ

Колоны тяжелой наступательной техники и артиллерии заметили на границе Финляндии и России.

В СМИ попала информация и том, что Финляндия перебрасывает к границам России танки и гаубицы калибром в 155 мм, пишет Авиа.про.

Переброска вооружения идет уже не один день, но после того как Финляндия подала заявку на вступление в НАТО, сообщения о переброске техники стали поступать еще чаще. Были замечены самоходные артиллерийские установки K9 Thunder, танки Leopard, армейские грузовики и тягачи.

За прошедшие выходные в район российской границы были переправлены десятки тяжелых самоходных артиллерийских установок, танки и легкая бронированная техника. Вооружение доставляют железной дорогой, а далее же военная техника перемещается к границе с РФ своим ходом.

По словам российских экспертов, столь серьезную передислокацию военной техники Россия не сможет игнорировать. Поэтому финские власти должны осознавать последствия своих шагов, которые РФ может расценить как провокацию с целью эскалации ситуации на границе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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