ВС Финляндии начали переброску десятки танков и 155-мм гаубиц к границе с РФ

Сегодня, 10:54

0

Image 16+
ВС Финляндии начали переброску десятки танков и 155-мм гаубиц к границе с РФ
Фото из открытых источников

Колоны тяжелой наступательной техники и артиллерии заметили на границе Финляндии и России.

В СМИ попала информация и том, что Финляндия перебрасывает к границам России танки и гаубицы калибром в 155 мм, пишет Авиа.про.

Переброска вооружения идет уже не один день, но после того как Финляндия подала заявку на вступление в НАТО, сообщения о переброске техники стали поступать еще чаще. Были замечены самоходные артиллерийские установки K9 Thunder, танки Leopard, армейские грузовики и тягачи.

За прошедшие выходные в район российской границы были переправлены десятки тяжелых самоходных артиллерийских установок, танки и легкая бронированная техника. Вооружение доставляют железной дорогой, а далее же военная техника перемещается к границе с РФ своим ходом.

По словам российских экспертов, столь серьезную передислокацию военной техники Россия не сможет игнорировать. Поэтому финские власти должны осознавать последствия своих шагов, которые РФ может расценить как провокацию с целью эскалации ситуации на границе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

ВС Финляндии начали переброску десятки танков и 155-мм гаубиц к границе с РФ

Сегодня, 10:54

Польша досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа

Сегодня, 10:49

Эксперт Жданов оценил перспективы военного конфликта между странами-членами НАТО и РФ

21-05-2022, 14:39

Израиль готовит одну из наиболее масштабных военных спецопераций на территории Сирии

20-05-2022, 19:49

В сторону Украины в Черном море одновременно выдвинулись не менее 4 военных кораблей

20-05-2022, 12:09

«Israel Hayom»: российская подводная лодка выпустила ракеты по израильскому истребителю

18-05-2022, 09:44

Адмирал Ставридис призывает россиян лечь в землю Финляндии, как их предки в 1939 году

17-05-2022, 15:14

Сивков пояснил, почему власти в США паникуют из-за «Сарматов»

16-05-2022, 15:24

Daily Mail: жители Британии разорятся на свадьбах из-за спецоперации РФ

15-05-2022, 09:24

Корабли ВМС США направляются в Балтийское море

14-05-2022, 11:24

В США не менее шести самолетов Судного дня были подняты в воздух

12-05-2022, 11:09

Турция увеличила экспорт оружия на 42%

10-05-2022, 15:09

В Турции заявили о соблюдении Украиной и РФ требований по Босфору

10-05-2022, 10:59

Reuters: США активизировали расследования в отношении «Лаборатории Касперского»

10-05-2022, 10:09

Леонков рассказал об опасности для России армий Польши и Румынии

9-05-2022, 13:39

Леонков разъяснил, как РФ нужно наказать США за предоставление разведданных Украине

8-05-2022, 10:24

Норвежский «Макдоналдс» ввел в меню бургер «Бандера»

6-05-2022, 12:14

NYT сообщила о передаче США Украине разведданных для уничтожения российских офицеров

5-05-2022, 08:59

MWМ: Польша поставила Украине оружие на семь миллиардов долларов

5-05-2022, 07:19

«Репортеры без границ»: Пресса свободнее в Белоруссии, чем в РФ

3-05-2022, 17:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Израиль готовит одну из наиболее масштабных военных спецопераций на территории Сирии

Израиль готовит одну из наиболее масштабных военных спецопераций на территории Сирии

20-05-2022, 19:49

0

Судя по информации СМИ Израиля, изданий Турции, сведений короля Иордании Абдаллы II о том, что военнослужащие Ирана и...

Подробнее
Массовый мор: петербургская рыба продолжает гибнуть из-за сложной экологической обстановки

Массовый мор: петербургская рыба продолжает гибнуть из-за сложной экологической обстановки

21-05-2022, 15:07

0

Жители Санкт-Петербурга продолжают замечать мертвую рыбу в реках и каналах города. Эксперты связывают это со сложной...

Подробнее
Лётчик Попов: РФ оттачивает военную мощь ВС РФ во время СВО на Украине

Лётчик Попов: РФ оттачивает военную мощь ВС РФ во время СВО на Украине

20-05-2022, 18:44

0

СВО на территории Украины представляет собой колоссальный испытательный полигон для самого современного вооружения...

Подробнее
Петербургские сотрудники ФСБ и МВД задержали мужчину, расписавшего стену Академии ВМФ

Петербургские сотрудники ФСБ и МВД задержали мужчину, расписавшего стену Академии ВМФ

20-05-2022, 21:54

0

Представители Управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Управления ФСБ по...

Подробнее
Кнутов: лазерные комплексы «Задира» армии ВС из РФ в корне изменят ситуацию в Донбассе

Кнутов: лазерные комплексы «Задира» армии ВС из РФ в корне изменят ситуацию в Донбассе

21-05-2022, 11:09

0

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о вооружении, созданном конструкторами с использованием современных технологий, и...

Подробнее
Генерала США признали в одном из сдавшихся боевиков с «Азовстали»

Генерала США признали в одном из сдавшихся боевиков с «Азовстали»

21-05-2022, 15:24

0

В числе военных, которые были на «Азовстали» в Мариуполе, заметили пожилого мужчину, очень похожего на генерала США...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Семиклассник из Ленинградской области сбил пенсионера, катаясь на мини-мотоцикле, и попытался сбежать. Пострадавший попал в реанимацию

Семиклассник из Ленинградской области сбил пенсионера, катаясь на мини-мотоцикле, и попытался сбежать. Пострадавший попал в реанимацию

21-05-2022, 17:34

0

В Ленинградской области катавшийся на мини-мотоцикле школьник сбил пенсионера, ехавшего на самокате. После столкновения...

Подробнее
Эксперт Жданов оценил перспективы военного конфликта между странами-членами НАТО и РФ

Эксперт Жданов оценил перспективы военного конфликта между странами-членами НАТО и РФ

21-05-2022, 14:39

0

О том, может ли начаться война между Россией и НАТО, рассказал в беседе с МК генерал-лейтенант Юрий Жданов. Он отметил,...

Подробнее
По позициям украинских военных в Авдеевке на Украине выпущены нелетальные боеприпасы

По позициям украинских военных в Авдеевке на Украине выпущены нелетальные боеприпасы

21-05-2022, 16:04

0

По позициям ВСУ в Авдеевке войска РФ и ДНР выстрелили нелетальными боеприпасами, чтобы доставить листовки с информаций...

Подробнее
Экономист Черников предупредил, что цены на летний отдых в России вырастут на 20-30%

Экономист Черников предупредил, что цены на летний отдых в России вырастут на 20-30%

21-05-2022, 15:14

0

Отдых этим летом на курортах для граждан в РФ будет недешевым удовольствием. При этом стоит настраивать себя на то, что...

Подробнее