Польша досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа

Сегодня, 10:49

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Польша досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа
Петр Наимский

Правительство Польши приняло решение досрочно разорвать соглашение с Россией на поставку газа. Об этом, выступая в эфире Польского радио, заявил уполномоченный правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Согласно соглашению, срок которого должен был истечь в конце нынешнего года, РФ поставляет Польше 10 миллионов кубометров «голубого топлива» в год. Варшава решила не продлевать действие соглашения.

Компания «Газпром» приостановила экспорт газа польской PGNiG из-за отказа платить за газ в российских рублях.

«13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством РФ. Того соглашения, которое называют "Ямальским", которое было подписано в 1993 году», - цитирует Наимского РИА Новости.

Таким образом, спустя 30 лет в газовых отношениях Польши и России поставлено точку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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