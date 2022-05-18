Израиль готовит одну из наиболее масштабных военных спецопераций на территории Сирии

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль
Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...Подробнее
Судя по информации СМИ Израиля, изданий Турции, сведений короля Иордании Абдаллы II о том, что военнослужащие Ирана и члены организации «Хезболла» из Ливана заняли ряд военных баз на юге и западе САР, пришли известия о том, что в Израиле активно осуществляется подготовка широкомасштабной военной операции на сирийской территории. Об этом пишет издание Avia.pro.
Как сообщается, за минувшие месяцы Иран вместе со своими союзниками чрезвычайно укрепил собственное присутствие рядом с израильскими рубежами в кластерах Тюркмен даги, Кюрт даги и Кесеб на западе Сирии и одновременно возле сирийско-ливанской границы. Такую близость считают в Израиле прямой угрозой из-за иранских призывов о готовности наносить удары по территории этого еврейского государства.
Как передают СМИ, на протяжении мая-июня Израиль сможет осуществить мощные атаки с целью ликвидации баз «Хезболлы» и военнослужащих Ирана. Причём последние удары ЦАХАЛ по территории Сирии были направлены как раз на то, чтобы поразить районы развёртывания средств ПВО Сирии и выявить наличие комплексов противовоздушной обороны в Латакии, западной и южной частях САР.
Согласно неофициальным данным, в ходе последних ударов Израиля был уничтожен, по меньшей мере, один ЗРПК «Панцирь-С», а всего за сутки было нанесено не менее 20 ударов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...Подробнее
Подводная лодка в Средиземном море атаковала истребитель ВВС Израиля. У побережья Сирии произошел этот инцидент, и он...Подробнее
В России снова заговорили о возможной мобилизации. Особенно это стало актуально после обстрелов населенных пунктов...Подробнее
На какой период, с высокой степенью вероятности, может затянуться конфликт на территории Украины, поделился с...Подробнее
Следственным комитетом Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребёнка в...Подробнее
Известный российский эксперт по военным вопросам Александр Артамонов оценил мнения, которые периодически раздаются в...Подробнее
Производитель полуфабрикатов из Свердловской области, как следует из документов, на которые ссылается региональное...Подробнее
Судя по информации СМИ Израиля, изданий Турции, сведений короля Иордании Абдаллы II о том, что военнослужащие Ирана и...Подробнее
Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что «отменить Россию невозможно». Об этом сообщает Общественная служба...Подробнее
Украинские СМИ со ссылкой на западных специалистов в области авиации сообщили о непригодности российских ударных...Подробнее
Комментировать