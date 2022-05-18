Израиль готовит одну из наиболее масштабных военных спецопераций на территории Сирии

Вчера, 19:49

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Израиль готовит одну из наиболее масштабных военных спецопераций на территории Сирии
Фото из открытых источников

Судя по информации СМИ Израиля, изданий Турции, сведений короля Иордании Абдаллы II о том, что военнослужащие Ирана и члены организации «Хезболла» из Ливана заняли ряд военных баз на юге и западе САР, пришли известия о том, что в Израиле активно осуществляется подготовка широкомасштабной военной операции на сирийской территории. Об этом пишет издание Avia.pro. 

Как сообщается, за минувшие месяцы Иран вместе со своими союзниками чрезвычайно укрепил собственное присутствие рядом с израильскими рубежами в кластерах Тюркмен даги, Кюрт даги и Кесеб на западе Сирии и одновременно возле сирийско-ливанской границы. Такую близость считают в Израиле прямой угрозой из-за иранских призывов о готовности наносить удары по территории этого еврейского государства. 

Как передают СМИ, на протяжении мая-июня Израиль сможет осуществить мощные атаки с целью ликвидации баз «Хезболлы» и военнослужащих Ирана. Причём последние удары ЦАХАЛ по территории Сирии были направлены как раз на то, чтобы поразить районы развёртывания средств ПВО Сирии и выявить наличие комплексов противовоздушной обороны в Латакии, западной и южной частях САР. 

Согласно неофициальным данным, в ходе последних ударов Израиля был уничтожен, по меньшей мере, один ЗРПК «Панцирь-С», а всего за сутки было нанесено не менее 20 ударов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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