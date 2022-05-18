В сторону Украины в Черном море одновременно выдвинулись не менее 4 военных кораблей

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль
Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...Подробнее
Прошло всего лишь несколько часов с тех пор, как спутники из Космоса, а также многочисленные крымские граждане заметили, что в сторону западной части акватории Чёрного моря одновременно выдвинулись 4 военных судна. С большой степенью вероятности, данная морская группа состоит из двух больших десантных кораблей, одного ракетного фрегата, и ещё одного военного судна, тип которого пока не установлен. Об этом сегодня, в пятницу, 20 мая 2022 года, сообщило информационное онлайн издание Avia.pro.
На спутниковых снимках и фотографиях, выложенных пользователями в Сеть, можно увидеть, как группа, состоящая из четырёх военных кораблей, выдвигается в направлении западной части акватории Чёрного моря. Среди судов всей флотилии по контурам можно безошибочно опознать 2 боевых десантных корабля и один фрегат. В настоящий период времени никому не известен конкретный маршрут следования этой группы судов, и конечный пункт их прибытия.
По нынешним временам, это максимально крупная группа военных судов, которая замечена в водах Чёрного моря за последних несколько недель. У военных специалистов такой рейд вызывает ряд вопросов относительно того, какие именно задачи предполагается выполнять, тем более, что речь идёт о БДК, предназначенных для перевозки либо крупных партий грузов, либо для перевозки военной техники и военнослужащих.
На данный момент никаких официальных заявлений о выходе в Чёрное море группы военных и боевых кораблей нет, однако, по ряду предположений, последние могут направляться в район острова Змеиный.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...Подробнее
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