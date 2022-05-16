«Israel Hayom»: российская подводная лодка выпустила ракеты по израильскому истребителю

Сегодня, 09:44

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«Israel Hayom»: российская подводная лодка выпустила ракеты по израильскому истребителю
Фото из открытых источников

Подводная лодка в Средиземном море атаковала истребитель ВВС Израиля.

У побережья Сирии произошел этот инцидент, и он может серьезно сказаться на отношениях Израиля и России. И вот почему. Израильское издание «Israel Hayom» сообщило о том, что израильская авиация была атаковала российской подлодкой. Ряд других СМИ стараются не бросаться обвинениями и пишут о «неизвестной субмарине». Хотя, по данным специалистов, особо гадать даже не стоит - в восточной части Средиземного моря не так и много подводных лодок с системами ПВО.

По имеющейся информации, выпущенные ракеты так и не смогли поразить израильский истребитель, который работал по целям на территории Сирии.

«Israel Hayom» указывает, что:

«Израиль пытается выяснить, может ли это быть сигналом об изменении позиции в отношении свободы передвижения израильской авиации в Сирии», - приводит цитату портал Авиа.про.

Официальные лица пока не спешат выступать с заявлениями - вероятно, сейчас идут интенсивные консультации на дипломатическом уровне. А по их окончании позиция сторон, вероятно, будет доведена до общественности.

Но если инцидент, о котором идет речь, на самом деле имел место и заладить его не удастся, конфронтация между Израилем и Россией в Сирии будет только усиливаться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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