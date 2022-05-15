Адмирал Ставридис призывает россиян лечь в землю Финляндии, как их предки в 1939 году

Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО
Видео попадания ракеты по колонне ВСУ появилось в Сети. Оно было записано на 7-м часу «военной спецоперации», которую...Подробнее
Адмирал из Финляндии Джеймс Ставридис выступил с приглашением к гражданам Российской Федерации, чтобы они присоединялись к своим русским соотечественникам, которые погибли в Финляндии в 1939 году.
Профессиональный военный призвал всех жителей России, чтобы они попробовали разделить участь своих предков, которые погибли во времена Советско-финской войны, в Финляндии ее знают, как Зимнюю войну.
Финский адмирал написал:
«Мы, финны, хотим пригласить всех вас присоединиться к 200 000 ваших сограждан, россиян, которые всё это время уже находятся на территории Финляндии зарытыми в землю… после вашей последней попытки 1939 года».
Ранее официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заметила, что включение Финляндии и Швеции в Североатлантический блок развязывает России руки. Издание NVL сообщает о том, что в Великобритании будут повышать цены на электричество четыре раза в год.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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