Адмирал из Финляндии Джеймс Ставридис выступил с приглашением к гражданам Российской Федерации, чтобы они присоединялись к своим русским соотечественникам, которые погибли в Финляндии в 1939 году.

Профессиональный военный призвал всех жителей России, чтобы они попробовали разделить участь своих предков, которые погибли во времена Советско-финской войны, в Финляндии ее знают, как Зимнюю войну.

Финский адмирал написал:

«Мы, финны, хотим пригласить всех вас присоединиться к 200 000 ваших сограждан, россиян, которые всё это время уже находятся на территории Финляндии зарытыми в землю… после вашей последней попытки 1939 года».

Ранее официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заметила, что включение Финляндии и Швеции в Североатлантический блок развязывает России руки. Издание NVL сообщает о том, что в Великобритании будут повышать цены на электричество четыре раза в год.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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