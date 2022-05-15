Адмирал Ставридис призывает россиян лечь в землю Финляндии, как их предки в 1939 году

Сегодня, 15:14

0

Image 16+
Адмирал Ставридис призывает россиян лечь в землю Финляндии, как их предки в 1939 году
Финский адмирал Ставридис

Адмирал из Финляндии Джеймс Ставридис выступил с приглашением к гражданам Российской Федерации, чтобы они присоединялись к своим русским соотечественникам, которые погибли в Финляндии в 1939 году. 

Профессиональный военный призвал всех жителей России, чтобы они попробовали разделить участь своих предков, которые погибли во времена Советско-финской войны, в Финляндии ее знают, как Зимнюю войну. 

Финский адмирал написал: 

«Мы, финны, хотим пригласить всех вас присоединиться к 200 000 ваших сограждан, россиян, которые всё это время уже находятся на территории Финляндии зарытыми в землю… после вашей последней попытки 1939 года». 

Ранее официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заметила, что включение Финляндии и Швеции в Североатлантический блок развязывает России руки. Издание NVL сообщает о том, что в Великобритании будут повышать цены на электричество четыре раза в год.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Адмирал Ставридис призывает россиян лечь в землю Финляндии, как их предки в 1939 году

Сегодня, 15:14

Сивков пояснил, почему власти в США паникуют из-за «Сарматов»

Вчера, 15:24

Daily Mail: жители Британии разорятся на свадьбах из-за спецоперации РФ

15-05-2022, 09:24

Корабли ВМС США направляются в Балтийское море

14-05-2022, 11:24

В США не менее шести самолетов Судного дня были подняты в воздух

12-05-2022, 11:09

Турция увеличила экспорт оружия на 42%

10-05-2022, 15:09

В Турции заявили о соблюдении Украиной и РФ требований по Босфору

10-05-2022, 10:59

Reuters: США активизировали расследования в отношении «Лаборатории Касперского»

10-05-2022, 10:09

Леонков рассказал об опасности для России армий Польши и Румынии

9-05-2022, 13:39

Леонков разъяснил, как РФ нужно наказать США за предоставление разведданных Украине

8-05-2022, 10:24

Норвежский «Макдоналдс» ввел в меню бургер «Бандера»

6-05-2022, 12:14

NYT сообщила о передаче США Украине разведданных для уничтожения российских офицеров

5-05-2022, 08:59

MWМ: Польша поставила Украине оружие на семь миллиардов долларов

5-05-2022, 07:19

«Репортеры без границ»: Пресса свободнее в Белоруссии, чем в РФ

3-05-2022, 17:59

Россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения-2022»

3-05-2022, 13:09

Дмитрий Киселев рассказал, как Россия может уничтожить Великобританию

2-05-2022, 08:59

Пентагон: ВС РФ отстают от своего графика при проведении операции в Донбассе

30-04-2022, 11:54

Русская в Венесуэле рассказала о жизни под санкциями: зарплата 4 доллара

28-04-2022, 16:54

Максимова: власти Берлина не могут справиться с украинскими беженцами

28-04-2022, 10:29

Япония назвала «неприемлемым» заявление Москвы об освоении Курильских островов

26-04-2022, 13:29

Комментировать

  • Нам туда и заходить не надо. Два десятка Искандеров, два десятка Калибров - и Ставридису негде будет похоронить собственных солдат.
Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО

Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО

15-05-2022, 11:04

0

Видео попадания ракеты по колонне ВСУ появилось в Сети. Оно было записано на 7-м часу «военной спецоперации», которую...

Подробнее
Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины

Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины

Сегодня, 11:24

0

Военный эксперт из США Майкл Пек заявил о том, что Украина совершит огромную ошибку, если нападет на территорию России....

Подробнее
Полковник 98-й дивизии ВДВ Смирнов погиб на Украине

Полковник 98-й дивизии ВДВ Смирнов погиб на Украине

Вчера, 11:39

0

На территории Украины, где уже более двух с половиной месяцев продолжается «специальная военная операция» России,...

Подробнее
Госпитализация военных с «Азова», зачистка в Одессе от диверсантов: главные события на Украине на 17 мая

Госпитализация военных с «Азова», зачистка в Одессе от диверсантов: главные события на Украине на 17 мая

Сегодня, 13:34

0

О главных событиях, связанных с «военной спецоперацией» РФ на территории Украины, произошедшей 17 мая, пишет...

Подробнее
Петербургские оперативники задержали молодого человека, причастного к телефонному мошенничеству

Петербургские оперативники задержали молодого человека, причастного к телефонному мошенничеству

14-05-2022, 18:54

0

Сегодня представители главка петербургского полицейского ведомства рассказали о задержании возможного участника...

Подробнее
В США назвали сроки перемирия между Москвой и Киевом

В США назвали сроки перемирия между Москвой и Киевом

15-05-2022, 17:54

0

Журнал The National Interest опубликовал материал, посвященный конфликту в Украине и взаимоотношениям Москвы и Киева....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Польше захотели демилитаризовать Калининград и вернуть городу имя Кенигсберг

В Польше захотели демилитаризовать Калининград и вернуть городу имя Кенигсберг

15-05-2022, 15:44

0

В Польше считают, что после того, как Финляндия и Швеция станут полноправными членами НАТО, Альянс сможет полностью...

Подробнее
Активист Шестаков призвал прекратить загрязнение акватории Петербурга на фоне массового заражения корюшки

Активист Шестаков призвал прекратить загрязнение акватории Петербурга на фоне массового заражения корюшки

15-05-2022, 09:26

0

Популяция одного из негласных символов Санкт-Петербурга – корюшки, стремительно снижается. Экологи бьют тревогу и...

Подробнее
Вечно нейтральная Швейцария задумалась о вступлении в НАТО из-за России

Вечно нейтральная Швейцария задумалась о вступлении в НАТО из-за России

15-05-2022, 15:39

0

Вечно нейтральная Швейцария в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины берет курс на сближение с НАТО. Для нее...

Подробнее
25-летний офицер из Пензы погиб на территории Украины

25-летний офицер из Пензы погиб на территории Украины

15-05-2022, 16:49

0

Молодой житель Пензы погиб в Украине во время спецоперации. Информация о смерти 25-летнего Никиты Царапкина появилась в...

Подробнее