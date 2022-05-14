Сивков пояснил, почему власти в США паникуют из-за «Сарматов»

Анатолий Антонов, посол РФ в Соединённых Штатах Америки, рассказал о том, что США планируют серьёзно добиваться реального ограничения в использовании Вооружёнными силами Российской Федерации новейшего современного вооружения собственной разработки. Об этом информирует онлайн-канал «Южный Федеральный». Имеется в виду последняя разработка российских конструкторов — ракета «Сармат».

Специалист в сфере мировых вооружений, доктор военных наук Константин Сивков объяснил журналистам канала, какими соображениями вызвана паника Вашингтона. Как утверждает военный эксперт, боевой пуск «Сармата» никто на планете не может отследить до самых последних секунд его старта. Так происходит потому, что в момент подготовки к боевому запуску ракеты никаких изменений на поверхности земли не происходит. Крышка шахты, где находится ракета, остается закрытой до самого вылета. Снаряд в состоянии не оставить и камня на камне от выбранной цели.

«У «Сарматов» огромный забрасываемый вес — десять тонн. Дальность полета такая, что могут поразить дремлющий вулкан Йеллоустоун на территории Соединённых Штатов Америки. Удар этой ракеты вызовет выброс такого количества лавы, которое покроет собой весь американский континент. В совокупности с другими разрушениями, это уничтожит половину земной цивилизации, а западную — полностью», — подчеркнул Сивков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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