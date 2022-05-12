Daily Mail: жители Британии разорятся на свадьбах из-за спецоперации РФ

Сегодня, 09:24

0

Image 16+
Daily Mail: жители Британии разорятся на свадьбах из-за спецоперации РФ
Фото из открытых источников

«Военная спецоперация» РФ на территории Украины спровоцировала рост цен на ювелирные украшения в Великобритании. Об этом пишет издание Daily Mail, передает URA.RU.

Причиной роста цен на обручальные кольца стало подорожание бриллиантов, поскольку подорожали необработанные алмазы, добываемые в России. Уже сейчас цены на кольца с Хай-стрит выросли на 5-10%.

Комментируя ситуацию, британцы возмущены происходящим, отмечая, что в данном случае, скорее всего, имеете место сговор продавцов. По мнению одного из читателей издания, ювелиры могут закупать алмазы не только российского производства.

«Пожалуйста, перестаньте использовать спецоперацию в качестве оправдания для всего», — обращается к ювелирам один из читателей.

О том, что «военная спецоперация» РФ на территории Украины будет влиять на многие сегменты мировой экономики, уже давно предупреждают эксперты. Сейчас под угрозой голода оказались страны Африки, а также может возникнуть продовольственный кризис в ряде стран Азии. Это связано с тем, что Украина не может поставлять зерно из-за блокировки Россией ее портов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Daily Mail: жители Британии разорятся на свадьбах из-за спецоперации РФ

Сегодня, 09:24

Корабли ВМС США направляются в Балтийское море

Вчера, 11:24

В США не менее шести самолетов Судного дня были подняты в воздух

12-05-2022, 11:09

Турция увеличила экспорт оружия на 42%

10-05-2022, 15:09

В Турции заявили о соблюдении Украиной и РФ требований по Босфору

10-05-2022, 10:59

Reuters: США активизировали расследования в отношении «Лаборатории Касперского»

10-05-2022, 10:09

Леонков рассказал об опасности для России армий Польши и Румынии

9-05-2022, 13:39

Леонков разъяснил, как РФ нужно наказать США за предоставление разведданных Украине

8-05-2022, 10:24

Норвежский «Макдоналдс» ввел в меню бургер «Бандера»

6-05-2022, 12:14

NYT сообщила о передаче США Украине разведданных для уничтожения российских офицеров

5-05-2022, 08:59

MWМ: Польша поставила Украине оружие на семь миллиардов долларов

5-05-2022, 07:19

«Репортеры без границ»: Пресса свободнее в Белоруссии, чем в РФ

3-05-2022, 17:59

Россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения-2022»

3-05-2022, 13:09

Дмитрий Киселев рассказал, как Россия может уничтожить Великобританию

2-05-2022, 08:59

Пентагон: ВС РФ отстают от своего графика при проведении операции в Донбассе

30-04-2022, 11:54

Русская в Венесуэле рассказала о жизни под санкциями: зарплата 4 доллара

28-04-2022, 16:54

Максимова: власти Берлина не могут справиться с украинскими беженцами

28-04-2022, 10:29

Япония назвала «неприемлемым» заявление Москвы об освоении Курильских островов

26-04-2022, 13:29

ВС РФ точечными ракетными ударами уничтожили запасы оружия сил НАТО во Львове

22-04-2022, 16:49

Иран разместит боевые корабли в Индийском океане

22-04-2022, 12:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Станкевич: Война вскоре может стать реальностью для крупных российских городов

Станкевич: Война вскоре может стать реальностью для крупных российских городов

12-05-2022, 14:14

0

Политолог Сергей Станкевич предупредил о том, что вероятность расширения театра боевых действий сейчас очень высока....

Подробнее
Сивков: Россия может уничтожить своих врагов лазерным оружием

Сивков: Россия может уничтожить своих врагов лазерным оружием

13-05-2022, 16:09

0

Россия разрабатывает оружие, которое будет существенно превосходить уже существующие виды вооружений. Об этом рассказал...

Подробнее
РВ: снайперы спецназа «О» ВС РФ точечно ликвидируют солдат ВС Украины

РВ: снайперы спецназа «О» ВС РФ точечно ликвидируют солдат ВС Украины

Вчера, 11:44

0

На Донбассе идут тяжелые бои, в которых задействованы и силы группировки «О». Россия начала «военную спецоперацию» на...

Подробнее
Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО

Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО

Сегодня, 11:04

0

Видео попадания ракеты по колонне ВСУ появилось в Сети. Оно было записано на 7-м часу «военной спецоперации», которую...

Подробнее
СП: американские «Морские дьяволы» оттеснят ВС РФ от острова Змеиного и Одессы

СП: американские «Морские дьяволы» оттеснят ВС РФ от острова Змеиного и Одессы

Вчера, 07:39

0

Мировая общественность уже давно воспринимает за не оспариваемый факт: Соединённые Штаты Америки на протяжении...

Подробнее
Коротченко: РФ может дать «ядерный ответ» на вступление Финляндии в НАТО

Коротченко: РФ может дать «ядерный ответ» на вступление Финляндии в НАТО

12-05-2022, 19:34

0

Последствия того, что Финляндия вступит в НАТО, прокомментировал военный эксперт Игорь Коротченко. Он заявил, что такой...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Экономист Рой спрогнозировал рекордную инфляцию в России

Экономист Рой спрогнозировал рекордную инфляцию в России

12-05-2022, 14:09

0

Инфляционные процессы в стране будут только усугубляться. Рост цен на многие товары и услуги, которые граждане...

Подробнее
В Петербурге местный житель поссорился с соседом и выстрелил в его окно из ракетницы

В Петербурге местный житель поссорился с соседом и выстрелил в его окно из ракетницы

12-05-2022, 15:39

0

Двадцатилетний молодой человек, проживающий в Сосновой Поляне, стал участником криминальных хроник после того, как во...

Подробнее
Белгородские власти опровергли информацию о вторжении ВСУ в приграничное село Середа

Белгородские власти опровергли информацию о вторжении ВСУ в приграничное село Середа

12-05-2022, 15:34

0

Власти Белгородской области поспешили опровергнуть появившуюся в сети информацию о том, что якобы в приграничное село...

Подробнее
Невиновному супругу грозили большие неприятности: жительницу Петербурга, оговорившую своего мужа, оштрафовали на десять тысяч

Невиновному супругу грозили большие неприятности: жительницу Петербурга, оговорившую своего мужа, оштрафовали на десять тысяч

12-05-2022, 22:04

0

Жительница Петербурга, признанная виновной в оговоре супруга, была оштрафована Красносельским районным судом на десять...

Подробнее