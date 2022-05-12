Daily Mail: жители Британии разорятся на свадьбах из-за спецоперации РФ

«Военная спецоперация» РФ на территории Украины спровоцировала рост цен на ювелирные украшения в Великобритании. Об этом пишет издание Daily Mail, передает URA.RU.

Причиной роста цен на обручальные кольца стало подорожание бриллиантов, поскольку подорожали необработанные алмазы, добываемые в России. Уже сейчас цены на кольца с Хай-стрит выросли на 5-10%.

Комментируя ситуацию, британцы возмущены происходящим, отмечая, что в данном случае, скорее всего, имеете место сговор продавцов. По мнению одного из читателей издания, ювелиры могут закупать алмазы не только российского производства.

«Пожалуйста, перестаньте использовать спецоперацию в качестве оправдания для всего», — обращается к ювелирам один из читателей.

О том, что «военная спецоперация» РФ на территории Украины будет влиять на многие сегменты мировой экономики, уже давно предупреждают эксперты. Сейчас под угрозой голода оказались страны Африки, а также может возникнуть продовольственный кризис в ряде стран Азии. Это связано с тем, что Украина не может поставлять зерно из-за блокировки Россией ее портов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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