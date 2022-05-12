Корабли ВМС США направляются в Балтийское море

Сегодня, 11:24

0

Image 16+
Корабли ВМС США направляются в Балтийское море
Фото из открытых источников

Корабли ВМС США взяли курс в сторону Балтийского моря.

Речь идет о амфибийно-десантном корабле USS Kearsarge (LHD-3) и десантном корабле-доке USS Gunston Hall (LSD-44), пишет информационный ресурс Авиа.про.

Ранее эти корабли были в водах Норвежского моря, и то, что они направляются в Балтику, стало большой неожиданностью. По данным, которые удалось получить журналистам, эти военные корабли США направляются в сторону Польши.

Эксперты не исключают, что они могут везти вооружение НАТО, которое далее по территории Польши последует к украинской границе и будет передано ВСУ. Но официальных комментариев от Пентагона по этому поводу пока нет.

Не исключено и то, что после визита в Польшу эти же корабли направятся в Финляндию, чтобы перебросить туда контингент НАТО.

Для России сейчас действительно важно следить за ситуацией вокруг Швеции и Финляндии, так как эти страны планируют уже в ближайшее время войти в состав НАТО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Корабли ВМС США направляются в Балтийское море

Сегодня, 11:24

В США не менее шести самолетов Судного дня были подняты в воздух

12-05-2022, 11:09

Турция увеличила экспорт оружия на 42%

10-05-2022, 15:09

В Турции заявили о соблюдении Украиной и РФ требований по Босфору

10-05-2022, 10:59

Reuters: США активизировали расследования в отношении «Лаборатории Касперского»

10-05-2022, 10:09

Леонков рассказал об опасности для России армий Польши и Румынии

9-05-2022, 13:39

Леонков разъяснил, как РФ нужно наказать США за предоставление разведданных Украине

8-05-2022, 10:24

Норвежский «Макдоналдс» ввел в меню бургер «Бандера»

6-05-2022, 12:14

NYT сообщила о передаче США Украине разведданных для уничтожения российских офицеров

5-05-2022, 08:59

MWМ: Польша поставила Украине оружие на семь миллиардов долларов

5-05-2022, 07:19

«Репортеры без границ»: Пресса свободнее в Белоруссии, чем в РФ

3-05-2022, 17:59

Россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения-2022»

3-05-2022, 13:09

Дмитрий Киселев рассказал, как Россия может уничтожить Великобританию

2-05-2022, 08:59

Пентагон: ВС РФ отстают от своего графика при проведении операции в Донбассе

30-04-2022, 11:54

Русская в Венесуэле рассказала о жизни под санкциями: зарплата 4 доллара

28-04-2022, 16:54

Максимова: власти Берлина не могут справиться с украинскими беженцами

28-04-2022, 10:29

Япония назвала «неприемлемым» заявление Москвы об освоении Курильских островов

26-04-2022, 13:29

ВС РФ точечными ракетными ударами уничтожили запасы оружия сил НАТО во Львове

22-04-2022, 16:49

Иран разместит боевые корабли в Индийском океане

22-04-2022, 12:34

Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с странами НАТО

21-04-2022, 19:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Станкевич: Война вскоре может стать реальностью для крупных российских городов

Станкевич: Война вскоре может стать реальностью для крупных российских городов

12-05-2022, 14:14

0

Политолог Сергей Станкевич предупредил о том, что вероятность расширения театра боевых действий сейчас очень высока....

Подробнее
Сивков: Россия может уничтожить своих врагов лазерным оружием

Сивков: Россия может уничтожить своих врагов лазерным оружием

Вчера, 16:09

0

Россия разрабатывает оружие, которое будет существенно превосходить уже существующие виды вооружений. Об этом рассказал...

Подробнее
В Волхове Ленинградской области дочь-подросток выстрелила в отца, после чего несколько раз ударила его ножом

В Волхове Ленинградской области дочь-подросток выстрелила в отца, после чего несколько раз ударила его ножом

11-05-2022, 17:49

0

Представители Следственного комитета разбираются в причинах и обстоятельствах конфликта, результате которого от...

Подробнее
Приезжий из Архангельской области прогулялся по петербургскому лесу с автоматом. Местные жители подобный «променад» не оценили

Приезжий из Архангельской области прогулялся по петербургскому лесу с автоматом. Местные жители подобный «променад» не оценили

11-05-2022, 14:54

0

Накануне около шести часов вечера в правоохранительные органы позвонили встревоженные петербуржцы, проживающие в...

Подробнее
В Петербурге жертва секты «Орден пути» отсудил у её главы более пяти миллионов

В Петербурге жертва секты «Орден пути» отсудил у её главы более пяти миллионов

11-05-2022, 17:34

0

Мужчина, обманутый религиозной организацией, отсудил у её главы более пяти миллионов рублей. Такое решение было...

Подробнее
Волобуев призвал Смольный избавить ветеранов ВОВ от обязанности оплачивать услуги ЖКХ

Волобуев призвал Смольный избавить ветеранов ВОВ от обязанности оплачивать услуги ЖКХ

11-05-2022, 16:59

0

Финансовое положение пожилых граждан Санкт-Петербурга при действующем руководстве оставляет желать лучшего....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Проблемы с экологией в Петербурге могут испортить фестиваль корюшки

Проблемы с экологией в Петербурге могут испортить фестиваль корюшки

Вчера, 15:04

0

Традиционный фестиваль корюшки в Санкт-Петербурге состоится на пляже Петропавловской крепости с 14 по 15 мая. Однако...

Подробнее
Петербуржцы не верят в способность Смольного решить проблемы транспортной реформы

Петербуржцы не верят в способность Смольного решить проблемы транспортной реформы

12-05-2022, 11:17

0

Жители Петербурга устали терпеть неудобства из-за провальной транспортной реформы и предложили создать специальные...

Подробнее
В США не менее шести самолетов Судного дня были подняты в воздух

В США не менее шести самолетов Судного дня были подняты в воздух

12-05-2022, 11:09

0

В США одновременно поднялись в небо не менее шести самолетов Судного дня. Американские стратегические бомбардировщики...

Подробнее
Под Волгоградом похоронили погибшего на Украине старшего сержанта

Под Волгоградом похоронили погибшего на Украине старшего сержанта

11-05-2022, 16:19

0

Стало известно еще об одном погибшем во время спецоперации жителе Волгоградской области - ее ВС РФ проводят с 24...

Подробнее