Корабли ВМС США направляются в Балтийское море

Корабли ВМС США взяли курс в сторону Балтийского моря.

Речь идет о амфибийно-десантном корабле USS Kearsarge (LHD-3) и десантном корабле-доке USS Gunston Hall (LSD-44), пишет информационный ресурс Авиа.про.

Ранее эти корабли были в водах Норвежского моря, и то, что они направляются в Балтику, стало большой неожиданностью. По данным, которые удалось получить журналистам, эти военные корабли США направляются в сторону Польши.

Эксперты не исключают, что они могут везти вооружение НАТО, которое далее по территории Польши последует к украинской границе и будет передано ВСУ. Но официальных комментариев от Пентагона по этому поводу пока нет.

Не исключено и то, что после визита в Польшу эти же корабли направятся в Финляндию, чтобы перебросить туда контингент НАТО.

Для России сейчас действительно важно следить за ситуацией вокруг Швеции и Финляндии, так как эти страны планируют уже в ближайшее время войти в состав НАТО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700