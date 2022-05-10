В США не менее шести самолетов Судного дня были подняты в воздух

Avia.pro: огромная военная колонна боевой техники в Донецкой области полностью уничтожена
В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая,...Подробнее
В США одновременно поднялись в небо не менее шести самолетов Судного дня.
Американские стратегические бомбардировщики В-52 совершали полет над северной частью страны, передает Авиа.про.
Конечно же, столь масштабные маневры стратегической авиации США не могли остаться незамеченными. За ситуацией, скорее всего, следили и в Москве. Вашингтон пока не спешит с комментариями касательно данных полетов.
Эксперты, проанализировав маршруты полетов В-52, полагают, что маневры стратегической авиации США осуществлялись параллельно с маневрами американских подводных лодок в Атлантическом океане.
Какие именно цели и задачи отрабатывались американской стороной с задействованием стратегической авиации, официально власти США не сообщают. Но учитывая довольно напряженные отношения между Вашингтоном и Москвой, можно предположить, что эти полеты не остались без внимания со стороны российских военных и они, используя современные системы слежения, в том числе и спутниковые аппараты, располагают подробной информацией о них.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая,...Подробнее
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