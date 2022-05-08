Турция увеличила экспорт оружия на 42%

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Турция за четыре месяца этого года серьезно нарастила экспорт вооружений. Это следует из статистической информации, которую предоставило Министерство обороны этой страны.
Экспорт продукции турецкого оборонпрома в период с января по апрель нынешнего 2022 года увеличился на 42% в сравнении с тем же периодом минувшего года - до 1,3 миллиарда долларов.
«В апреле 2022 года Турция экспортировала собственную продукцию оборонной промышленности на сумму 392,1 миллиона долларов, а это на на 29,6% превышает показатель апреля минувшего года», - проинформировали в оборонном ведомстве Турции.
В ведомстве также уточнили, что за последний год Анкаре удалось поставить продукции собственного оборонпрома на сумму 3,612 миллиарда долларов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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