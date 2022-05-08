В Турции заявили о соблюдении Украиной и РФ требований по Босфору

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Россия и Украина соблюдают требования Анкары, которыми запрещается проход военных кораблей через Босфор. Об этом в беседе с телеканалом Haberturk TV сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
По словам главы ведомства, к настоящему моменту со времени введения запрета ни одного прохода боевых кораблей зафиксировано не было.
«Нами были уведомлены обе стороны, что в рамках конвенции Монтрё пересечения Босфора военными кораблями быть не должно. Этого не произошло до сих пор. На текущий момент страна продолжает действовать принципиально, главными задачами являются обеспечение спокойствия, мира и стабильности в регионе. Черное море не должно превратиться в стратегическую конкретную зону», - объяснил позицию Турции Хулуси Акар.
Конвенция Монтрё, в соответствии с которой и был введен запрет, принята в 1936 году.
Она наделяет Турцию полномочиями в случае чрезвычайных ситуаций или боевых действий правом запретить или ограничить проход боевых кораблей сторон конфликта через Босфор и Дарданеллы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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