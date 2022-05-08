Reuters: США активизировали расследования в отношении «Лаборатории Касперского»

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Соединенные Штаты Америки, руководствуясь соображениями национальной безопасности, активизировали расследование в отношении антивирусного программного обеспечения российского разработчика - компании «Лаборатория Касперского». Об этом, ссылаясь на свои информированные источники, сообщило агентство Reuters.
Расследование, о котором ранее ничего известно не было, еще в минувшем году передали из министерства юстиции в министерство торговли. Особо оно и в другом ведомстве не продлилось.
Со слов источников, теперь же расследование усилено «на фоне повышенных опасений по поводу российских кибератак» после старта «специальной военной операции» России в Украине.
Собеседники агентства подчеркнули, что в США больше всего опасений вызывает доступ антивирусной программы к ПК операторов важных объектов инфраструктуры, а также к устройствам федеральных компаний-подрядчиков.
Американские регуляторы уже запретили правительству пользоваться ПО «Лаборатории Касперского». Не исключено, что запрет будет расширен и распространится вообще на всех американцев.
25 марта Федеральная комиссия по связи (FCC) объявила, что «Лаборатория Касперского» внесена в перечень компаний, деятельность которых может представлять угрозу для национальной безопасности США.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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