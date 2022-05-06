Леонков рассказал об опасности для России армий Польши и Румынии

Сегодня, 13:39

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Леонков рассказал об опасности для России армий Польши и Румынии
Фото из открытых источников

С 1 мая Польша и Румыния проводят военные учения. Как заявило Войско польское, в течение месяца на дорогах по всей стране будет передвигаться военная техника. В этой связи поляков попросили не снимать ее на фото и видео. Одновременно Минобороны Румынии заявило о переброске боевой техники к границе с Украиной и Молдавией, а также о проведении военных маневров с участием стран НАТО.

Эти учения можно назвать провокационными, но Россия дала понять, что любые провокации заканчиваются ответным ударом. Такого мнения придерживается военный эксперт Алексей Леонков. Поэтому российские войска находятся в боевой готовности, сказал он. 

«Поэтому я видел заявления румынской стороны, что мы не должны воспринимать эти учения как эскалацию того, что происходит на Украине. Польша по этому поводу ничего не говорила, но обозначила районы, где эти учения будут проходить», — указал Леонков.

Эксперт также заявил, что Польша и Румыния являются единственными европейскими странами, на территории которых США развернули районы своей глобальной системы ПРО и полностью контролируют их армии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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