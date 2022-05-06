Леонков разъяснил, как РФ нужно наказать США за предоставление разведданных Украине

То, что США передают разведданные Украине, Россия не будет игнорировать, но действовать необходимо разумно. Об этом в интервью Украина.ру заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что на данный момент не видит целесообразности в использовании новой эшелонированной территориальной системы противоракетной обороны А-235 («Нудоль») для уничтожения американских спутников, которые висят над Украиной.

Россия, подчеркнул Леонков, предпринимает шаги по нарастающей, в зависимости от нанесенного ущерба. Атака России по спутникам США может спровоцировать третью мировую войну. Но можно действовать хитрее и предоставить Мексике информацию для ударов по США. И пока Россия на это не идет. Правда, Леонков не уточнил, когда Мексика будет готова атаковать американскую территорию.

«Если мы начнем сбивать американские спутники, то это приведет к третьей мировой войне. Потому что спутники обеспечивают США стратегической информацией. Не секрет, что у нас тоже есть спутниковая разведывательная группировка, которая проводит разведку в том числе на территории Штатов. Другое дело, что мы не передаем эти данные Мексике, чтобы они атаковали американскую территорию», — заявил Леонков.

По словам эксперта, Россия научилась защищаться и от сбора данных спутниками. Есть специальные методики, которые позволяют оставлять в неведении спутниковые системы, следящие за перемещением войск, а также позволяющие спрятать их от систем слежения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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