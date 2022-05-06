Леонков разъяснил, как РФ нужно наказать США за предоставление разведданных Украине

Сегодня, 10:24

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Леонков разъяснил, как РФ нужно наказать США за предоставление разведданных Украине
Фото из открытых источников

То, что США передают разведданные Украине, Россия не будет игнорировать, но действовать необходимо разумно. Об этом в интервью Украина.ру заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что на данный момент не видит целесообразности в использовании новой эшелонированной территориальной системы противоракетной обороны А-235 («Нудоль») для уничтожения американских спутников, которые висят над Украиной.

Россия, подчеркнул Леонков, предпринимает шаги по нарастающей, в зависимости от нанесенного ущерба. Атака России по спутникам США может спровоцировать третью мировую войну. Но можно действовать хитрее и предоставить Мексике информацию для ударов по США.  И пока Россия на это не идет. Правда, Леонков не уточнил, когда Мексика будет готова атаковать американскую территорию.  

«Если мы начнем сбивать американские спутники, то это приведет к третьей мировой войне. Потому что спутники обеспечивают США стратегической информацией. Не секрет, что у нас тоже есть спутниковая разведывательная группировка, которая проводит разведку в том числе на территории Штатов. Другое дело, что мы не передаем эти данные Мексике, чтобы они атаковали американскую территорию», — заявил Леонков.

По словам эксперта, Россия научилась защищаться и от сбора данных спутниками. Есть специальные методики, которые позволяют оставлять в неведении спутниковые системы, следящие за перемещением войск, а также позволяющие спрятать их от систем слежения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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