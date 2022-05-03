Норвежский «Макдоналдс» ввел в меню бургер «Бандера»

Сегодня, 12:14

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Норвежский «Макдоналдс» ввел в меню бургер «Бандера»
Фото из открытых источников

Ресторан быстрого питания «Макдоналдс» в Осло решил оказать поддержку Украине. Филиал американской закусочной в Норвегии проводит акцию в честь Бандеры. Он ввел в меню бургер под названием «Бандера».

Пользователи Сети решили обсудить эту акцию и стали искать в ней смысл. Некоторые предположили, что таким образом Норвегия выразила поддержку Украине, как это сделала Польша с бургером под названием «Украина». Кто-то обвинял «Макдоналдс» в пропаганде нацизма.

Также есть предположения, что бургер «Бандера» не имеет отношения к Украине. Соус, который входит в состав этого фаст-фуда состоит из гуакамоле, чипсов начо и маринованного красного лука, что указывает на мексиканскую тематику. А слово bandera с испанского переводится как «флаг», пишет tsargrad.tv.

В самой компании «Макдоналдса» в Норвегии никаких комментариев на этот счет не давали.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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