NYT сообщила о передаче США Украине разведданных для уничтожения российских офицеров

США предоставили Вооруженным силам Украины разведывательные данные, которые помогли в ликвидации высокопоставленных российских офицеров, задействованных в проведении спецоперации. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на собственный источник, который является высокопоставленным чиновником в американской администрации.

Статья вышла под заголовком «Американская разведка помогает Украине убивать российских генералов». Газета, ссылаясь на данные украинской стороны, пишет, что число таких ликвидированных офицеров - 12, обращает внимание «Южный Федеральный» .

«Помощь является частью секретных усилий администрации Джо Байдена по предоставлению Украине разведданных о поле боя в режиме реального времени», — говорится в публикации.

Уточняется, что ВСУ объединили полученную от американской разведки информацию с собственными сведениями о местоположении российских военных с тем, чтобы нанести удары, которые привели к их гибели.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля и продолжается уже третий месяц кряду.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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