Пентагон: ВС РФ отстают от своего графика при проведении операции в Донбассе

Сегодня, 11:54

0

Image 16+
Пентагон: ВС РФ отстают от своего графика при проведении операции в Донбассе
Фото из открытых источников

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о том, что ВС России «отстают от графика при проведении «военной спецоперации» на Донбассе». Об этом информирует издание «Военное обозрение».

«Русские продвигаются на юго-восток и на юго-запад от Изюма, но делают это неравномерно, не уходят далеко от каналов тылового обеспечения», - пояснил он.

Кирби подчеркнул, что продвижение российских войск очень медленное, потому что во время второго этапа начала применяться новая тактика. Так, дальнобойное оружие применяется чаще, чем раньше, а прямые атаки пехоты практикуются все реже.

Журналисты поинтересовались у представителя Пентагона, какие потери несет украинская сторона. Прямого ответа с цифрами не последовало.

«Они есть. Но они не столь значительны, как у российской стороны», - заключил Джон Кирби.

Старт «спецоперации» РФ на территории Украины был дан 24 февраля. Запад выступил на стороне Киева и начал оказывать ему поддержку - вначале Штаты и Европа прибегли к мощному санкционному давлению, а затем начали поставлять оружие. Поначалу шла речь только об оборонительном. Сейчас Киев получает тяжелые вооружения. Поставки будут только увеличиваться, особенно с учетом того, что позавчера Конгресс проголосовал за закон о «ленд-лизе» для Украины.

Тем временем на фоне событий, которые происходят в соседней стране, Финляндия и Швеция заявили о своем желании вступить в НАТО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Пентагон: ВС РФ отстают от своего графика при проведении операции в Донбассе

Сегодня, 11:54

Русская в Венесуэле рассказала о жизни под санкциями: зарплата 4 доллара

28-04-2022, 16:54

Максимова: власти Берлина не могут справиться с украинскими беженцами

28-04-2022, 10:29

Япония назвала «неприемлемым» заявление Москвы об освоении Курильских островов

26-04-2022, 13:29

ВС РФ точечными ракетными ударами уничтожили запасы оружия сил НАТО во Львове

22-04-2022, 16:49

Иран разместит боевые корабли в Индийском океане

22-04-2022, 12:34

Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с странами НАТО

21-04-2022, 19:39

Флагман ЧФ РФ «Москва»: Запад изучает гибель ракетного крейсера под микроскопом

21-04-2022, 08:59

Драган: Великобритания намерена развязать кровавый конфликт в Сербии

18-04-2022, 20:09

Эксперт объяснил, будет ли КНР открывать «второй фронт» из-за Тайваня

16-04-2022, 18:14

Попов: РФ не позволит США доставить вертолёты на Украину

14-04-2022, 20:49

Парламентом Молдавии одобрен запрет георгиевской ленточки и символов V и Z

14-04-2022, 15:39

СМИ сообщают о конфискации яхт, принадлежащих Керимову и Усманову

14-04-2022, 12:09

У границы РФ с Финляндией замечены тактические ракетные комплексы

13-04-2022, 09:34

В Германии школьникам раздают брошюры о «войне Путина в Украине»

12-04-2022, 19:34

Япония будет создавать ракеты из-за исходящих от РФ и Китая угроз

12-04-2022, 12:09

Шесть военно-транспортных самолётов ВВС НОАК совершили посадку в Белграде

10-04-2022, 22:04

Global Times: власти США продвигают новую стратегию войны с ВС из РФ

8-04-2022, 22:54

NBC: американка с российскими корнями убила восьмилетнего сына из-за событий на Украине

7-04-2022, 12:39

В Швеции с упаковок кефира убрали изображения, связанные с РФ

7-04-2022, 09:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Военнослужащий из Красноярска не может получить звание Героя России

Военнослужащий из Красноярска не может получить звание Героя России

Вчера, 14:09

0

Пару месяцев назад большинство федеральных сообщили, что участник спецоперации, уроженец Красноярска Алексей Левкин...

Подробнее
Накануне в Красносельском районе Петербурга задержали дебошира, напавшего на пассажирку маршрутки

Накануне в Красносельском районе Петербурга задержали дебошира, напавшего на пассажирку маршрутки

27-04-2022, 19:19

0

В Красном Селе правоохранители задержали нарушителя общественного спокойствия, переругавшегося с пассажирами маршрутки...

Подробнее
Хватит ли мужества у губернатора ответить на вопросы социолога Максима Шугалея?

Хватит ли мужества у губернатора ответить на вопросы социолога Максима Шугалея?

28-04-2022, 09:03

0

Ежегодный отчет губернатора Александра Беглова перед депутатами Законодательного собрания может стать более острым,...

Подробнее
Шолохов прокомментировал обвинения Симоньян в адрес Максима Галкина

Шолохов прокомментировал обвинения Симоньян в адрес Максима Галкина

Вчера, 15:19

0

Слова главы телеканала RT Маргариты Симоньян в адрес шоумена Максима Галкина прокомментировал депутат Госдумы Александр...

Подробнее
Леонков: РФ не будет игнорировать планы Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО

Леонков: РФ не будет игнорировать планы Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО

28-04-2022, 07:54

0

Военный эксперт Алексей Леонков заявил о том, что Россия не будет игнорировать планы Швеции и Финляндии о вступлении в...

Подробнее
Sohu: Россия может использовать козырь в противостоянии с США

Sohu: Россия может использовать козырь в противостоянии с США

27-04-2022, 19:54

0

В китайском издании Sohu появилась публикация, авторы которой рассказали о козыре России в борьбе с США. По их мнению,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

На Украине погиб 19-летний танкист из Екатеринбурга Егор Старицын

На Украине погиб 19-летний танкист из Екатеринбурга Егор Старицын

27-04-2022, 15:34

0

7 апреля при проведении спецоперации в Украине погиб 19-летний военнослужащий Егор Старицын, уроженец Екатеринбурга....

Подробнее
Экономист Голубовский: Польша имеет страховку, поэтому хамит РФ

Экономист Голубовский: Польша имеет страховку, поэтому хамит РФ

28-04-2022, 14:09

0

27 апреля «Газпром» прекратил поставки топлива в Польшу и Болгарию по причине отказа этих стран рассчитываться за газ в...

Подробнее
Reuters: крупные клиенты «Газпрома» на оплату в рублях не перешли

Reuters: крупные клиенты «Газпрома» на оплату в рублях не перешли

28-04-2022, 17:29

0

Все крупнейшие клиенты российского «Газпрома» на оплату за газ в рублях не перешли. Об этом со ссылкой на собственные...

Подробнее
Петербургские бизнесмены запросили льготные кредиты на сумму 890 миллионов рублей

Петербургские бизнесмены запросили льготные кредиты на сумму 890 миллионов рублей

27-04-2022, 19:14

0

Согласно сведениям, озвученным пресс-службой правительства Санкт-Петербурга, городские предприятия запросили в качестве...

Подробнее