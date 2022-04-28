Пентагон: ВС РФ отстают от своего графика при проведении операции в Донбассе

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о том, что ВС России «отстают от графика при проведении «военной спецоперации» на Донбассе». Об этом информирует издание «Военное обозрение».

«Русские продвигаются на юго-восток и на юго-запад от Изюма, но делают это неравномерно, не уходят далеко от каналов тылового обеспечения», - пояснил он.

Кирби подчеркнул, что продвижение российских войск очень медленное, потому что во время второго этапа начала применяться новая тактика. Так, дальнобойное оружие применяется чаще, чем раньше, а прямые атаки пехоты практикуются все реже.

Журналисты поинтересовались у представителя Пентагона, какие потери несет украинская сторона. Прямого ответа с цифрами не последовало.

«Они есть. Но они не столь значительны, как у российской стороны», - заключил Джон Кирби.

Старт «спецоперации» РФ на территории Украины был дан 24 февраля. Запад выступил на стороне Киева и начал оказывать ему поддержку - вначале Штаты и Европа прибегли к мощному санкционному давлению, а затем начали поставлять оружие. Поначалу шла речь только об оборонительном. Сейчас Киев получает тяжелые вооружения. Поставки будут только увеличиваться, особенно с учетом того, что позавчера Конгресс проголосовал за закон о «ленд-лизе» для Украины.

Тем временем на фоне событий, которые происходят в соседней стране, Финляндия и Швеция заявили о своем желании вступить в НАТО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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