Максимова: власти Берлина не могут справиться с украинскими беженцами

Украину продолжают покидать граждане, чтобы не оказаться в зоне боев, которые происходят сейчас на украинской территории между ВС и силами РФ.

По разным оценкам, с 24 февраля, когда Россия начала на территории Украины «военную спецоперацию», ее покинули более 5 млн человек. Большинство из них приняла Польша. Также немало украинцев выезжает в Германию.

Российские эксперты оценили ситуацию с беженцами из Украины в Германии, пишет МК. Берлин, по их мнению, уже исчерпал свои ресурсы по приему украинцев.

Журналист Ксения Максимова говорит о том, что Берлин переполнен украинскими беженцами. Город не может принимать их больше, поэтому те, кто прибывает в Германию из Украины и ищет пристанище, перенаправляются в другие города Германии.

Уже известны случаи, когда беженцев по несколько дней перевозят из одного места временного размещения в другое, подыскивая, где они могут остаться.

Эксперты уверены, что если ситуация на территории Украины будет обостряться и поток беженцев снова увеличится, Европа уже не сможет с ними справиться и будет вынуждена вводить лимиты.

При этом многие европейские страны и далее поставляют Украине вооружение, хотя РФ предупреждает их о последствиях поддержки Киева.

О непростой экономической ситуации и в России говорит глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его прогнозам, в этом году спад ВВП РФ будет не менее чем на 8%, а сложности в экономике ожидаются в ближайшие два года. Поэтому он призвал экономить имеющиеся ресурсы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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