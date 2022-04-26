Максимова: власти Берлина не могут справиться с украинскими беженцами

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Украину продолжают покидать граждане, чтобы не оказаться в зоне боев, которые происходят сейчас на украинской территории между ВС и силами РФ.
По разным оценкам, с 24 февраля, когда Россия начала на территории Украины «военную спецоперацию», ее покинули более 5 млн человек. Большинство из них приняла Польша. Также немало украинцев выезжает в Германию.
Российские эксперты оценили ситуацию с беженцами из Украины в Германии, пишет МК. Берлин, по их мнению, уже исчерпал свои ресурсы по приему украинцев.
Журналист Ксения Максимова говорит о том, что Берлин переполнен украинскими беженцами. Город не может принимать их больше, поэтому те, кто прибывает в Германию из Украины и ищет пристанище, перенаправляются в другие города Германии.
Уже известны случаи, когда беженцев по несколько дней перевозят из одного места временного размещения в другое, подыскивая, где они могут остаться.
Эксперты уверены, что если ситуация на территории Украины будет обостряться и поток беженцев снова увеличится, Европа уже не сможет с ними справиться и будет вынуждена вводить лимиты.
При этом многие европейские страны и далее поставляют Украине вооружение, хотя РФ предупреждает их о последствиях поддержки Киева.
О непростой экономической ситуации и в России говорит глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его прогнозам, в этом году спад ВВП РФ будет не менее чем на 8%, а сложности в экономике ожидаются в ближайшие два года. Поэтому он призвал экономить имеющиеся ресурсы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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