Шесть военно-транспортных самолётов ВВС НОАК совершили посадку в Белграде

Два дня назад в Белград прибыло вооружение из Китайской Народной Республики. Об этом сообщило информационное онлайн издание «Военное обозрение».

Шесть военно-транспортных самолетов ВВС НОАК с небольшим интервалом приземлились 8 апреля в воздушной гавани столицы Сербии. Крылатые машины с военным грузом на борту отправились из Китая через воздушное пространство Турции и стран ЕС одной группой и совершили посадку сначала 4, потом 2 самолёта. Власти Европейского союза никак не могли проигнорировать нынешний прилёт на территорию Сербии китайских самолётов Y-20 НОАК. Особенно это встревожило европейских чиновников в связи с нынешними событиями на территории Украины.

Всё дело в том, что этим рейсом 6 грузовых лайнеров Сербия получила из Китая систему зенитно-ракетного комплекса FK-3. Данная версия является экспортной модификацией противоракетной обороны последнего поколения HQ-22, которая призвана заменить устаревшие комплексы ЗРК HQ-2.

Существуют предположения о том, что сербы в этот раз закупили три оплаченные батареи FK-3. Важно отметить, что закуплено данное вооружение у Китая было еще в 2021 году, поэтому никак не связано с военной спецоперацией на территории Украины, которую проводит Российская Федерация. Но Белград уже получил негативную реакцию со стороны военного блока НАТО и ЕС. Властям Сербии заявили, что вооружение страны должно интегрироваться с вооружением НАТО, что невозможно с китайскими ПВО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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