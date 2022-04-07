Global Times: власти США продвигают новую стратегию войны с ВС из РФ

Вчера, 22:54

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Global Times: власти США продвигают новую стратегию войны с ВС из РФ
Фото из открытых источников

Соединённые Штаты Америки посылают угрозы государствам, не поддерживающим их политику по РФ и Украине. Сейчас на дворе 21 век, однако политики США не только живут холодной войной, а даже продолжают продвигать новую стратегию этой холодной войны, пишет Global Times. 

«В Вашингтоне известные высокопоставленные чиновники один за другим угрожают правительствам других государств, к примеру, Индии и Китаю. В среду зам. государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Венди Шерман высокомерно заявила: санкции для РФ должны показать КНР «лучшее понимание» последствий, которые ей грозят при оказании материальной поддержки Москве». 

В адрес Индии США заявили: последствия «более явного стратегического выравнивания» с Москвой будут «существенными и длительными»

«Принудительной дипломатией» назвали авторы газеты такую политику. Это понятие придумано учеными США для того, чтобы обобщить американскую политику для Лаоса, Кубы и Вьетнама в 1970-х годах. В те годы США пугали другие государства санкциями и изоляцией. Сейчас Global Times акцентирует внимание на том, что подобные уловки США уже не приносят должного эффекта. Нынешний мир стал понимать американскую фальшивую мораль и гегемонию. 

США, страны ЕС, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации в Украине. Но они имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. При этом Венгрия выступает против нового пакета санкций, ряд стран недоволен ситуацией на энергетическом рынке, сообщает деловая газета «Взгляд».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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