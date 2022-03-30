СМИ Канады: У русских уже есть ракеты, которые система ПРО даже не заметит

Сегодня, 10:49

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СМИ Канады: У русских уже есть ракеты, которые система ПРО даже не заметит
Фото из открытых источников

Военный обозреватель прессы Жак Галан поместил в канадском издании Toronto Star свою новую статью о российском новейшем оружии. В Канаде сейчас обеспокоены появлением в арсенале Российской Федерации вооружений, которые ранее на Западе часто называли «компьютерной графикой» или «анимацией Кремля». Об этом сообщает информационное издание «Военное обозрение». 

Когда уже видно налицо эффективность использования подобных вооружений, включая гиперзвуковые ракеты, в государствах военного блока НАТО вдруг резко изменили свой тон и риторику. Военные специалисты Запада уже громко заявляют о таком российском оружии, как о «серьёзной проблеме» для них. 

В своей статье канадский обозреватель указывает, что пока в Канаде и Соединённых Штатах Америки лишь ещё раздумывают о совершенствовании своей системы ПРО, «у русских уже есть такие ракеты, которых западные ПРО даже не в состоянии заметить». Автор военного материала ссылается на опытных оружейных экспертов, включая заместителя директора исследовательского центра в области обороны университета Манитобы Джеймса Фергюсона. Этот специалист по международным вооружениям считает, что американцам крайне необходимо менять собственные радиолокационные станции в так называемой Северной системе раннего предупреждения. 

Монтаж таких РЛС осуществлялся свыше 30 лет назад, а теперь они уже давно устарели. Такая старая техника не справится с теми угрозами, которые появились в мире на протяжении последних пяти лет. Эти станции создавались для обнаружения стратегических бомбардировщиков, однако они бессильны против гиперзвукового оружия, которое есть у России. 

В материале говорится о том, что украинский кризис «актуализировал вопросы функционирования противоракетной составляющей». Также отмечено, что эти задачи нужно решать как можно быстрее в связи с тем, что всё большую активность в Арктике сегодня демонстрирует Китай.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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