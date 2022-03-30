SP: министр ВВС США Кендалл увидел Су и МиГ ВКС РФ в небе Украины и отказался от F-35

Сегодня, 13:39

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SP: министр ВВС США Кендалл увидел Су и МиГ ВКС РФ в небе Украины и отказался от F-35
Министр ВВС США Кендалл

Недавно принятый бюджет Соединённых Штатов Америки для нужд обороны страны существенно уменьшены затраты на развитие военной авиации. Имеется в виду закупка армией США истребителей F-35 Lightning II. Об этом пишет информационное онлайн издание NVL. Вашингтонские чиновники не стали давать своих комментариев о том, в силу каких причин изменилось финансирование на эти самолёты, которые были так разрекламированы военными. Министр ВВС Соединённых Штатов Америки Фрэнк Кендалл рассказал о причине подобного явления. Как считает руководитель министерства, данные боевые воздушные машины не реализовали стремлений ВВС, ранее возлагаемых на них. В то же время решение, принятое американскими властями, глава ВВС счел нерациональным.

«Боевая машина F-35 является в настоящее время единственным боевым самолетом следующего поколения, выпускаемым сейчас Соединёнными Штатами Америки. ВВС много и последовательно объясняли о том, что F-35 имеет решающее значение для сохранения господства в воздухе, притом, как в Европе, так и в Азии», — подчеркнул Кендалл.

Военный эксперт Александр Ситников, комментируя решение США на страницах СП, заявил, что отказ от F-35 связан со спецоперацией России на Украине. Он убежден, что истребитель не может составить достойную конкуренцию российским летательным аппаратам Су и МиГ. Это и поняли в Пентагоне, добавил аналитик.

Ранее ИА SM-News сообщало, что компания «Ростех» пригласила Тома Круза на авиасалон МАКС-2023 для ознакомления с самолётом Су-57.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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