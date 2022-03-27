Sabah: Из-за напряженности в отношениях РФ и НАТО ведутся споры о ядерной войне

Сегодня, 13:54

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Sabah: Из-за напряженности в отношениях РФ и НАТО ведутся споры о ядерной войне
Фото из открытых источников

Международный эксперт из Турции выдвинул своё видение нынешней мировой реальности, особенно при нарастании конфликта между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки. В результате расширенного анализа специалист в сфере военной политологии заметил, что в реальности существует большая опасность спутывания карт в области ядерной дипломатии. Об этом сегодня, в среду, 30 марта 2022 года, сообщает информационное онлайн издание ИноСМИ. 

Крайнее повышение напряженности в существующих отношениях между Российской Федерацией и военным блоком НАТО на всём земном шаре спровоцировало жаркие споры насчёт вероятности развязывания ядерной войны. Большая публикация, посвящённая данной тематике, вышла в турецком издании Sabah.

Автор этой статьи рекомендует коллегам в мировых СМИ не заниматься раздуванием этой угрозы, а также не взваливать всю вину с сегодняшней ситуацией исключительно на Российскую Федерацию. По его словам, существует опасность спутывания карт в ядерной дипломатии. Эксперт вспомнил об использовании атомной бомбы в Хиросиме и Нагасаки, когда в первый момент взрыва не стало 66000 человек.

Аналитик указал, что современное оружие гораздо мощнее.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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