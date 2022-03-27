The Atlantic: Мир раскалывается на две сферы с центрами в США и Китае

Мир раскалывается на две половины, одна из которых с центром в Вашингтоне, а другая – в Пекине, пишется в статье издания The Atlantic. При этом в публикации подчеркивается, что в отличие от холодной войны с границами между блоками США и СССР, связи между частями нового мира никуда не исчезнут и будут весьма напряженными.

События разворачиваются очень быстро за счет пандемии коронавируса и спецоперации на Украине, которые никак между собой не связаны.

Обозреватель издания пишет, что сегодня на передний план выходят политическая конфронтация, экономический национализм и культурный шовинизм, пишет inosmi.ru .

Также автор статьи отмечает, что на фоне экономического подъема КНР ухудшились отношения между Америкой и Китаем. Пекин стал активно демонстрировать стратегические и экономические амбиции. Руководство Китая уже сворачивает свои связи с окружающим миром.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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