Бомбардировщики B-52 ВВС США кружат в 50 км от границ Украины

ВС РФ уничтожили базу ВСУ: кадры из Артемовска
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На расстоянии 50 км от рубежей Украины зафиксированы полеты бомбардировщиков, которые созданы для транспортировки ядерного вооружения. Средства электронного слежения передали о замеченных двух стратегических ядерных бомбардировщиках B-52 ВВС США, предназначенных для несения ядерного оружия. Самолёты пролетели в небе над Румынией.
В этом полёте до границы с Украиной расстояние составляло лишь несколько десятков километров, сообщает информационно-аналитическое издание Avia.pro. В момент обнаружения боевые бомбардировщики на протяжении длительного периода кружили в непосредственной близости от границ Украины.
Кроме этих двух военных бортов, в указанном месте одновременно наблюдалась чрезмерно повышенная активность военной авиации государств-участников военного блока НАТО. Самолеты Североатлантического альянса при полётах не входили в воздушное пространство Украины.
По словам эксперта издания, не исключается провокация. Он напомнил, что украинские военные уже один раз сбили румынский истребитель. Вполне возможно, что подобная ситуация повторится.
Ранее международные СМИ сообщали, что «Искандеры» поражают объекты ВСУ: один запуск — одна уничтоженная цель.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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