Швейцарская компания Zurich Insurance отказалась от буквы Z в логотипе

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске
ВМС Украины сообщили, что в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ. За серией...Подробнее
Известная швейцарская страховая компания Zurich Insurance отказалась от использования буквы Z в своем логотипе в социальных сетях. Причиной решения указывается возможность неправильного толкования символа.
«Мы временно отказываемся от использования буквы Z в социальных сетях, где она появляется изолированно и может быть неправильно истолкована», — приводит агентство Reuters заявление данной компании.
Напомним, буква Z многими воспринимается как символ проведения РФ спецоперации на территории Украины. Он нанесен на многую технику, которая задействуется.
Ранее певица Валерия рассказала о срыве концерта в Дубае. Музыканты Дрезденского оркестра, по ее словам, «не захотели выходить на одну сцену с российскими артистами». Из-за этого выступление пришлось отменить.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
ВМС Украины сообщили, что в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ. За серией...Подробнее
Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский на страницах...Подробнее
Президент России Путин 23 марта принял решение, которое сразу же отразилось на рынке валют. Оно также вызвало...Подробнее
Немецкий производитель спортивной экипировки Kinetixx расторг контракт с российским лыжником Александром Большуновым....Подробнее
После того, как президент РФ Путин объявил, что «недружественные» страны должны платить за российский газ в рублях,...Подробнее
Владимир Путин поставил страны Европы перед выбором: либо оказать поддержку рублю, либо остаться без поставок газа. Об...Подробнее
Роскомнадзор продолжает блокировать различные сервисы, которые отражают недостоверную информацию о ходе военной...Подробнее
За призывы к российским солдатам, выполняющим «спецоперацию» в Украине, сдаваться в плен депутата Семилукского...Подробнее
Россия, начав «военную спецоперацию» на территории Украины, провела черту и разделила мировую историю. Об этом пишет...Подробнее
Журналист немецкого издания Freie Welt Вольфганг Хебольд потребовал убрать танки Советской армии из центра Берлина. Он...Подробнее
Комментировать