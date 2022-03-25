Швейцарская компания Zurich Insurance отказалась от буквы Z в логотипе

Сегодня, 13:14

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Швейцарская компания Zurich Insurance отказалась от буквы Z в логотипе
Фото из открытых источников

Известная швейцарская страховая компания Zurich Insurance отказалась от использования буквы Z в своем логотипе в социальных сетях. Причиной решения указывается возможность неправильного толкования символа.

«Мы временно отказываемся от использования буквы Z в социальных сетях, где она появляется изолированно и может быть неправильно истолкована», — приводит агентство Reuters заявление данной компании.

Напомним, буква Z многими воспринимается как символ проведения РФ спецоперации на территории Украины. Он нанесен на многую технику, которая задействуется.

Ранее певица Валерия рассказала о срыве концерта в Дубае. Музыканты Дрезденского оркестра, по ее словам, «не захотели выходить на одну сцену с российскими артистами». Из-за этого выступление пришлось отменить.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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