Швейцарская компания Zurich Insurance отказалась от буквы Z в логотипе

Известная швейцарская страховая компания Zurich Insurance отказалась от использования буквы Z в своем логотипе в социальных сетях. Причиной решения указывается возможность неправильного толкования символа.

«Мы временно отказываемся от использования буквы Z в социальных сетях, где она появляется изолированно и может быть неправильно истолкована», — приводит агентство Reuters заявление данной компании.

Напомним, буква Z многими воспринимается как символ проведения РФ спецоперации на территории Украины. Он нанесен на многую технику, которая задействуется.

Ранее певица Валерия рассказала о срыве концерта в Дубае. Музыканты Дрезденского оркестра, по ее словам, «не захотели выходить на одну сцену с российскими артистами». Из-за этого выступление пришлось отменить.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700