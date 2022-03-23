Политолог Лосев: в США ожидают повторения Китаем «Русской весны» для возврата Тайваня

Сегодня, 11:29

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Политолог Лосев: в США ожидают повторения Китаем «Русской весны» для возврата Тайваня
Фото из открытых источников

На Тайване КНР, с высокой степенью вероятности, может готовить собственную «Русскую весну». Данную версию огласил член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, политолог Александр Лосев. 

Как утверждает специалист, об этом можно догадываться по одному обстоятельству.

«На рынках Соединённых Штатов Америки происходит резкое обесценивание китайских акций. Точно такая же ситуация наблюдалась с акциями России. В настоящее время в США всё чаще появляются заявления о том, не планирует ли Китай тоже повторить «Русскую весну» в варианте КНР, и вернуть остров Тайвань домой, присоединив к материку. Перед спецоперацией Российской Федерации Соединённые Штаты Америки хорошо ощущали: скоро начнётся провокация. Администрация Джо Байдена серьезно готовилась вводить санкции. Причём, данные ограничения должны были вводиться, вне зависимости от реакции на Украине. В США активно сбрасывали все активы РФ. Аналогичная ситуация теперь с активами Китая. Может быть — скоро весь мир увидит что-то весьма интересное в юго-восточной Азии», — предполагает эксперт в сфере политологии.

Специалист считает, что китайская сторона вряд ли станет избавляться от активов в долларах. Он объяснил это большим объемом товарооборота с Америкой.

«Китай, возможно, оставит какую-то часть активов в долларах. У них слишком высокий товарооборот с США. Эти доллары необходимы для расчетов. Пока Америка — это крупнейший потребительский рынок для Европы и Китая. Быстро они оттуда не уйдут, но будут сворачивать», — добавил Лосев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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