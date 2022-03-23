ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске
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В настоящее время всплывают всё новые и новые подробности о том, как осуществлялась подготовка украинской армии на протяжении восьми лет, прошедших после того, как в Киеве состоялся украинский Майдан. Рабочий портал телевизионного канала Fox News из Соединённых Штатов Америки сегодня передал своё очередное сообщение о том, что в течение последних восьми лет опытные американские военные специалисты осуществляли регулярные тренировки для командиров и бойцов Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает информационный онлайн-портал ИноСМИ.
Мартин Мур, ветеран боевого подразделения сил специального назначения из Соединённых Штатов Америки сегодня вспоминает о том, как он работал инструктором в Украине вместе со своими армейскими побратимами.
«На всей планете не найдётся учителей по боевым правилам лучше, чем американские «зеленые береты». Эти ребята учить умеют… Настоящие профессионалы, они подстегивают боевую эффективность и повышают боевой потенциал войск, с которыми работают», — говорит сержант-майор «зеленых беретов» в отставке Мартин Мур.
Сообщается, что «зеленые береты» и служащие сухопутной нацгвардии США работали на Яворовском военном полигоне на западе Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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