Fox News: сержант Мур заявил, что зеленые береты США 8 лет тренировали бойцов ВСУ

Сегодня, 05:49

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Fox News: сержант Мур заявил, что зеленые береты США 8 лет тренировали бойцов ВСУ
Фото из открытых источников

В настоящее время всплывают всё новые и новые подробности о том, как осуществлялась подготовка украинской армии на протяжении восьми лет, прошедших после того, как в Киеве состоялся украинский Майдан. Рабочий портал телевизионного канала Fox News из Соединённых Штатов Америки сегодня передал своё очередное сообщение о том, что в течение последних восьми лет опытные американские военные специалисты осуществляли регулярные тренировки для командиров и бойцов Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает информационный онлайн-портал ИноСМИ. 

Мартин Мур, ветеран боевого подразделения сил специального назначения из Соединённых Штатов Америки сегодня вспоминает о том, как он работал инструктором в Украине вместе со своими армейскими побратимами. 

«На всей планете не найдётся учителей по боевым правилам лучше, чем американские «зеленые береты». Эти ребята учить умеют… Настоящие профессионалы, они подстегивают боевую эффективность и повышают боевой потенциал войск, с которыми работают», — говорит сержант-майор «зеленых беретов» в отставке Мартин Мур. 

Сообщается, что «зеленые береты» и служащие сухопутной нацгвардии США работали на Яворовском военном полигоне на западе Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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