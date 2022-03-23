Издание Frei Welt потребовало убрать советские танки Т-34 из центра Берлина

Журналист немецкого издания Freie Welt Вольфганг Хебольд потребовал убрать танки Советской армии из центра Берлина. Он считает неприемлемым видеть бронированные машины СССР у Рейхстага и Бранденбургских ворот на фоне ситуации в Украине.

По мнению Хебольда, Т-34 напоминает о том, как после окончания холодной войны Россия постоянно угрожала Западу ядерным оружием. Журналист считает, что советские танки - это символ немецкой покорности. На фоне событий в Украине появился хороший повод избавиться от советского прошлого, отметил журналист.

Что касается советских солдат, то Хебольд призывает их не забывать, так как они достойны почестей, пишет ren.tv . Он призвал чтить подвиг советского народа-освободителя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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