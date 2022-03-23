Издание Frei Welt потребовало убрать советские танки Т-34 из центра Берлина

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске
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Журналист немецкого издания Freie Welt Вольфганг Хебольд потребовал убрать танки Советской армии из центра Берлина. Он считает неприемлемым видеть бронированные машины СССР у Рейхстага и Бранденбургских ворот на фоне ситуации в Украине.
По мнению Хебольда, Т-34 напоминает о том, как после окончания холодной войны Россия постоянно угрожала Западу ядерным оружием. Журналист считает, что советские танки - это символ немецкой покорности. На фоне событий в Украине появился хороший повод избавиться от советского прошлого, отметил журналист.
Что касается советских солдат, то Хебольд призывает их не забывать, так как они достойны почестей, пишет ren.tv. Он призвал чтить подвиг советского народа-освободителя.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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