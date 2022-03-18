Haber7: Анкара не станет менять российскую ЗРС С-400 на истребители F-35 ВВС США

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Турция не будет передавать Украине ЗРС С-400, который ранее приобрела у России, в обмен на истребители пятого поколения F-35. Об этом пишет турецкое издание Haber7, комментируя публикацию в американском издании The Wall Street Journal, пишет Военное Обозрение.
На Западе начали обсуждать возможность того, что Украина получит от Турции для защиты неба ЗРС С-400. Это вооружение Анкара приобрела у России, вопреки негативной реакции со стороны Вашингтона. США после этого шага Анкары даже исключили Турцию из программы F-35.
Но Турция, подчеркнули авторы публикации, заняла четкую позицию и не хочет участвовать в конфликте. Поэтому Анкара не будет портить отношения ни с Россией, ни с Украиной, и выступает за мирное урегулирование.
Россия начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. На эти действия РФ ряд стран Запада отвечает поставками различного вооружения Киеву. И хотя Россия высказывалась, что конвои оружия являются целями, поставки не прекратились.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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