Жители Центральноафриканской Республики вышли на демонстрацию в поддержку российских инструкторов. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В рамках акции центральноафриканцы прошли маршем по улицам столицы - города Банги. Граждане прошли колонной по центральной улице Мучеников. Основная часть демонстрации прошла вокруг монумента «Защитникам ЦАР», посвященный подвигам бойцов национальной армии и российских специалистов.

Многие участники акции принесли бело-красно-синие триколоры и транспаранты с лозунгами «Россия — это "Вагнер"». Российские инструкторы, которых нередко связывают с ЧВК «Вагнер», на протяжении последних лет занимаются обучением вооруженных сил ЦАР. Благодаря навыкам, полученным от россиян, центральноафриканская армия значительно повысила свой боевой потенциал и смогла отразить атаки обученных прозападными силами радикалов и вооруженных группировок, а также попытки сорвать выборы в стране.

Ранее основатель и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил США прекратить попытки распространять свое влияние на Африку. В своем письме госсекретарю США Энтони Блинкену Пригожин заявил, что Штаты пытаются активно "перекроить" ситуацию на континенте, пользуясь "занятостью" ЧВК "Вагнер" на украинском направлении, и наложить санкции на всех, кто препятствует активности США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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