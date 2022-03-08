Живущая в Испании екатеринбурженка: «Боюсь даже говорить по-русски»

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О том, как за последние дни изменилось отношение к россиянам в Испании, рассказала екатеринбурженка, которая сейчас там проживает.
Валентина вышла замуж за испанца и живет в Мадриде. По ее словам, сейчас она старается на людях не использовать русский язык, хотя и не заметила агрессивного отношения со стороны местного населения, пишет URA.RU.
«Со знакомыми россиянами заранее договариваемся в людных местах, например, говорить на английском языке. Стараемся русские слова вообще не произносить. Это очень угнетает — то, что тебе приходится лишний раз думать — разговаривать ли на русском или переключаться на иностранный», — рассказала Валентина.
Валентина отметила, что местные жители не относятся агрессивно к туристам из России. Больше она опасается негативной реакции со стороны выходцев из бывших республик СССР.
То, что в Испанию начали прибывать массово украинцы, лишит многих привычного заработка, ведь мигранты будут работать за гроши, что, конечно же, нравится работодателям.
Отношение к гражданам РФ в Европе изменилось после того как Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на территории Украины. Некоторые россияне рассказывают, что сталкивались даже с жесткой агрессией в свой адрес. Но есть и те, кто не заметил перемен.
Но в целом, отмечают многие россияне, побывавшие в последние недели в Европе, к ним стали относиться более настороженно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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