В США сторонница Трампа заявила, что «жизни русских важны»

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Нарастающую русофобию на Западе прокомментировала консервативный подкастер и видная сторонница 45-го президента США Дональда Трампа Кэндис Оуэнс 9 марта в своем Twitter.
«Предельно ужасно, как с русскими ведут себя в Америке и за границей, — пишет Оуэнс. — То, что наши лидеры и правительство допускает — это дискриминация, после их глобальной истерии Black Lives Matter, и это очень показательно».
Оуэнс завершила свой твит словами:
«Жизни русских важны».
Эта фраза взята с главного лозунга организации «Жизни черных важны». Все помнят, как эта организация устраивала протесты по США, которые затем пролетели по всему миру летом 2020 года.
Ныне эмигрантов из России дискриминируют и ненавидят в США, Канаде и Европе, в основном, после того, как 24 февраля президент Владимир Путин начал спецоперацию на Украине.
Так, полиция Калгари недавно начала расследование после получения сообщений о дискриминации россиян в сети. Также идет расследование инцидента, когда вандалы забрызгали красной краской русский православный храм.
Разрушают даже символы России, которыми не владеют русские. Есть информация, что неизвестные напали на ресторан «Русский дом», который находится вблизи Белого дома. И даже русские коты оказались под дискриминацией: Международная федерация кошек выдала запрет на участие российских котов в мировых выставках.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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