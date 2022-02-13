Генерал ВСУ Романенко назвал вторжение ВС России в Украину желанием Путина

Сегодня, 22:39

0

Image 16+
Генерал ВСУ Романенко назвал вторжение ВС России в Украину желанием Путина
Фото из открытых источников

Как утверждает экс-заместитель руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Игорь Романенко, симптомы «вторжения» Российской Федерации на территорию украинского государства в настоящее время наблюдают исключительно мировые аналитики различного порядка. Седовласый генерал утверждает, что в военном ведомстве Украины войны с Российской Федерацией пока никто не ожидает. 

«Открытое и широкомасштабное вторжение РФ в Украину, с высокой степенью вероятности, начнет осуществляться уже завтра, но может быть, и послезавтра, и через неделю, и через месяц. Подобная ситуация будет продолжаться, пока в России есть стратег Владимир Путин», — наивно утверждает опытный украинский генерал. 

Романенко глубоко уверен, что сейчас война обязательно будет. Но в реальности, когда это произойдёт — никто не может сказать. Однако, когда Российская Федерация начнёт широкомасштабную войну — обязательно будет нанесён ракетный удар по украинским пунктам управления и арсеналам. Затем последует воздушная атака с использованием самолётов и вертолётов. И только потом к операции подключатся наземные войска. При этом страны Запада останутся в стороне. 

Военная помощь Украине оказана не будет, уверен Романенко. Ранее сообщалось, что война РФ и Украины может начаться 22 февраля на границе Ростовской области.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Гауптман: Если пара российских танков увязла в грязи, Украине не стоит сильно радоваться

Сегодня, 16:54

Sohu: попытка Польши опозорить армию РФ обернулась крайне неприятным итогом

Сегодня, 13:34

РИА Новости: Куда заведет Польшу конфликт с Европой

13-02-2022, 11:19

Bloomberg: РФ и Европа важны друг для друга, когда речь идёт о нефти

12-02-2022, 14:39

Исчезнувшие миллиарды. Кто растащил бюджет США на борьбу с ковидом COVID-19

12-02-2022, 12:29

В Хорватии успокоили правящую элиту, предсказав итог кризиса после пандемии коронавируса

7-02-2022, 14:09

Российский Су-30 перехватил над Сирией истребитель F-15 ВВС США

6-02-2022, 13:34

США начинают серийное производство новой ядерной бомбы

5-02-2022, 08:54

NetEase: российский РЭБ-комплекс мгновенно вывел из строя американский истребитель

2-02-2022, 23:14

«Kan 11» передал, что комплексы РЭБ могут глушить территорию Израиля с базы ВМФ РФ

1-02-2022, 10:29

Forbes: «десантный гамбит Путина» стал неприятным сюрпризом для США

31-01-2022, 20:29

Правительство Дании подключилось к устрашению РФ поставками оружия на Украину

31-01-2022, 13:49

Минобороны Британии привело в состояние повышенной готовности свои элитные войска

31-01-2022, 11:39

В США и НАТО не понимают, что делать с «новым русским оружием Путина»

30-01-2022, 14:59

ЗРПК «Панцирь-С» атаковал американский ударный дрон в Ираке

30-01-2022, 12:19

Самолет ВВС США приблизился к границам самопровоглашенной ЛНР на расстояние 60 километров

29-01-2022, 11:19

Пользователи Reddit: деградация уровня жизни свидетельствует о скором крушении Запада

28-01-2022, 15:34

Александр Лукашенко назвал сумму, которую выделили на «разрушение Белоруссии»

28-01-2022, 13:34

Над стратегическими объектами Швеции появились четыре российских дрона

25-01-2022, 20:29

Popular Mechanics: американские войска в Европе могут ввязаться в бой с Россией

25-01-2022, 11:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Власов разъяснил о разовой выплате пенсионерам в России в 14 тыс. рублей 14 февраля 2022 года

Власов разъяснил о разовой выплате пенсионерам в России в 14 тыс. рублей 14 февраля 2022 года

12-02-2022, 22:59

0

В последние дни в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о единовременной денежной выплате для...

Подробнее
ЦБ РФ: Набиуллина предупредила всех граждан в РФ, у кого есть наличные деньги

ЦБ РФ: Набиуллина предупредила всех граждан в РФ, у кого есть наличные деньги

13-02-2022, 11:34

0

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина проконсультировала россиян, у которых имеются сбережения, как себя...

Подробнее
РИА Новости: Куда заведет Польшу конфликт с Европой

РИА Новости: Куда заведет Польшу конфликт с Европой

13-02-2022, 11:19

0

Отношения Варшавы и Брюсселя безоблачными сейчас назвать сложно. После откровенного демарша Польши в минувшем году...

Подробнее
Власов: Граждане в России получат выплату по 6 тыс. 400 рублей за советский стаж

Власов: Граждане в России получат выплату по 6 тыс. 400 рублей за советский стаж

Вчера, 17:59

0

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о том, как можно получить доплату к пенсии за период работы в СССР. За весь...

Подробнее
Смольный планирует увеличить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 2 500 рублей

Смольный планирует увеличить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 2 500 рублей

Вчера, 11:52

0

Губернатор Санкт- Петербурга Александр Беглов принял решение увеличить сумму штрафа за проезд без билета в наземном...

Подробнее
В США набирает популярность лозунг «Возвращайся домой, Америка»

В США набирает популярность лозунг «Возвращайся домой, Америка»

Вчера, 17:39

0

Основатель журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен, который был старшим советником президентов Ричарда...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Китае высказались об инциденте на учениях с подлодкой ВМС США в районе Курил

В Китае высказались об инциденте на учениях с подлодкой ВМС США в районе Курил

Сегодня, 13:59

0

Военные аналитики из Китая объяснили, как у России получилось так быстро «засечь» подводную лодку ВМС США класса...

Подробнее
В Смольном заявили о прохождении пятой волны COVID-19 вопреки новому антирекорду по заболеваемости

В Смольном заявили о прохождении пятой волны COVID-19 вопреки новому антирекорду по заболеваемости

13-02-2022, 16:52

0

С середины января в Петербурге ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Ежедневно заболевают десятки тысяч человек, а...

Подробнее
CNN перенесла «российское вторжение на Украину» на 22.02.2022

CNN перенесла «российское вторжение на Украину» на 22.02.2022

13-02-2022, 14:49

0

«Российское вторжение на Украину» в очередной раз решили перенести. Как выяснилось, еще на неделю. Тон задала сегодня с...

Подробнее
10 тысяч рублей придет на карту «Мир»: кто получит выплату от ПФР

10 тысяч рублей придет на карту «Мир»: кто получит выплату от ПФР

12-02-2022, 23:44

0

Очередные денежные выплаты от Пенсионного фонда люди получат уже в марте. Речь идет о средствах, которые начисляются за...

Подробнее