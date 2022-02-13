Генерал ВСУ Романенко назвал вторжение ВС России в Украину желанием Путина

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Как утверждает экс-заместитель руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Игорь Романенко, симптомы «вторжения» Российской Федерации на территорию украинского государства в настоящее время наблюдают исключительно мировые аналитики различного порядка. Седовласый генерал утверждает, что в военном ведомстве Украины войны с Российской Федерацией пока никто не ожидает.
«Открытое и широкомасштабное вторжение РФ в Украину, с высокой степенью вероятности, начнет осуществляться уже завтра, но может быть, и послезавтра, и через неделю, и через месяц. Подобная ситуация будет продолжаться, пока в России есть стратег Владимир Путин», — наивно утверждает опытный украинский генерал.
Романенко глубоко уверен, что сейчас война обязательно будет. Но в реальности, когда это произойдёт — никто не может сказать. Однако, когда Российская Федерация начнёт широкомасштабную войну — обязательно будет нанесён ракетный удар по украинским пунктам управления и арсеналам. Затем последует воздушная атака с использованием самолётов и вертолётов. И только потом к операции подключатся наземные войска. При этом страны Запада останутся в стороне.
Военная помощь Украине оказана не будет, уверен Романенко. Ранее сообщалось, что война РФ и Украины может начаться 22 февраля на границе Ростовской области.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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