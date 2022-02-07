Исчезнувшие миллиарды. Кто растащил бюджет США на борьбу с ковидом COVID-19

В США разгорается скандал из-за хищения более 100 млрд долларов, выделенных на поддержку населения во время пандемии.

По всей стране открыто около тысячи уголовных дел, проведены сотни арестов. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на Секретную службу США, передает РИА Новости . В ближайшее время состоится суд в Калифорнии, на котором будет рассмотрено дело подозреваемого в краже миллиона долларов, которые государством выделялись в рамках программы поддержки.

Подобная ситуация, отмечают эксперты, следствие того, что государство в 2020 году действовало слишком поспешно. Был введен специальный закон Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act, который подразумевал безвозвратные ссуды, займы для малого бизнеса и поддержку НКО. Но мошенники нашли в нем немало лазеек, и в итоге заполучили более миллиарда долларов, растрачивая эти деньги на дома и яхты.

Комментируя эту ситуацию, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев отмечает, что сейчас в США наиболее коррумпированными можно считать две сферы – армия и госзакупки. И зачастую в них замешаны крупные политики, которым в основном всегда удается уйти от ответственности.

Но в ситуации с воровством «пандемийных» денег американские власти, похоже более принципиальны. Так что вскоре за решетку попадут сотни мошенников. Впрочем, будет немало и тех, кто уйдет от ответственности, воспользовавшись своими связями, уверены эксперты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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