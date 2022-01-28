В США и НАТО не понимают, что делать с «новым русским оружием Путина»

Эксперты НАТО сходятся во мнении о том, что сейчас российская армия боеспособна как никогда. Вооруженные силы РФ обеспечиваются самым современным оружием, но главное — российские стратеги переигрывают американских.

Бельгийское издание Modern Diplomacy отмечает, что Россия лидирует в разработке современного оружия. Сейчас российские инженеры трудятся над 150 проектами в области искусственного интеллекта. Китайский обозреватель Райхан Ронодипуро отмечает, что 2022 год станет периодом глобального противостояния крупнейших мировых держав — США, России, Великобритании, Франции, Германии и Индии. По его мнению, эти страны проводят серьезные военные преобразования, пишет svpressa.ru .

Военный эксперт считает, что эпицентром гонки вооружений станет гиперзвуковое оружие. В разработке этого вооружения Москва занимает позицию лидера. Россия вложила колоссальные средства и планирует инвестировать еще $3,8 млрд в подобные проекты. Франция, Япония и Великобритания пока не намного приблизились к созданию гиперзвуковых технологий.

Ожидается, что Россия введет в оборот гиперзвуковые крылатые ракеты морского базирования «Циркон», не имеющие аналогов в мире, и закажет одну АПЛ проекта «Борей», два стратегических бомбардировщика Ту-160М, а также 21 комплект новых баллистических ракет. Кроме того, в ближайшее время будет проведена модернизация ядерного арсенала России более чем на 90%.

Автор публикации подчеркивает, что едва ли современные войны станут «цифровыми» в ближайшем будущем. Но американцы продолжают увлекаться «цифровыми войнами будущего».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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