Над стратегическими объектами Швеции появились четыре российских дрона

Над территорией Швеции были замечены российские ударные беспилотники. Как пишет шведское издание «Aftonbladet», четыре военных дрона с приблизительным размахом крыльев более двух метров появились над восточной частью королевства и вызвали панику. Это произошло после того, как Швеция сделала ряд угрожающих заявлений в адрес России.

«Aftonbladet» обращает внимание на тот факт, что это уже четвертый раз, когда беспилотники были замечены над одними и теми же районами страны.

Сообщается, что из-за появления беспилотников местные жители, которые опасаются возможного «вторжения» российских войск, забили тревогу, а полиция начала патрулирование по всему Стокгольму. Издание выяснило, что районы, где появились дроны, несут важные социальные функции и связаны с правительством страны. Как сказал профессор анализа разведывательных данных Вильгельм Агрелль, беспилотные аппараты могли нести боевую нагрузку, пишет avia.pro .

Согласно данным «Aftonbladet», один из дронов пролетел над нефтяным портом Берга, который снабжает весь Мелардален топливом. Два беспилотника позже появились в районе телебашни Какнэсторнэт, еще один дрон был замечен у гидротехнических сооружений в Норборге. При этом издание не предоставило доказательств того, что речь идет о российских беспилотниках. Также обозреватели не уточнили тип модели дронов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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