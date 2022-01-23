Над стратегическими объектами Швеции появились четыре российских дрона

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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Над территорией Швеции были замечены российские ударные беспилотники. Как пишет шведское издание «Aftonbladet», четыре военных дрона с приблизительным размахом крыльев более двух метров появились над восточной частью королевства и вызвали панику. Это произошло после того, как Швеция сделала ряд угрожающих заявлений в адрес России.
«Aftonbladet» обращает внимание на тот факт, что это уже четвертый раз, когда беспилотники были замечены над одними и теми же районами страны.
Сообщается, что из-за появления беспилотников местные жители, которые опасаются возможного «вторжения» российских войск, забили тревогу, а полиция начала патрулирование по всему Стокгольму. Издание выяснило, что районы, где появились дроны, несут важные социальные функции и связаны с правительством страны. Как сказал профессор анализа разведывательных данных Вильгельм Агрелль, беспилотные аппараты могли нести боевую нагрузку, пишет avia.pro.
Согласно данным «Aftonbladet», один из дронов пролетел над нефтяным портом Берга, который снабжает весь Мелардален топливом. Два беспилотника позже появились в районе телебашни Какнэсторнэт, еще один дрон был замечен у гидротехнических сооружений в Норборге. При этом издание не предоставило доказательств того, что речь идет о российских беспилотниках. Также обозреватели не уточнили тип модели дронов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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