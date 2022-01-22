Армен Саркисян подал в отставку с президентского поста

Вчера, 23:19

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Армен Саркисян подал в отставку с президентского поста
Фото из открытых источников

Президент Армении, возглавлявший страну с две тысячи восемнадцатого года, принял решение об отставке.

Согласно его сообщению, у руководителя страны нет возможностей воздействовать на процессы, происходящие во внутренней и внешней политике Армении. Саркисян считает, что президентская власть не должна попадать под прицел сплетен и теорий заговора, что отвлекает внимание граждан от решения более важных и насущных проблем.

Напомним, что уже бывший президент Армении ранее занимался наукой. Он является автором множества работ в ряде дисциплин – астрофизики, физики и других. В свою должность Армен Саркисян вступил девятого апреля две тысячи восемнадцатого года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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