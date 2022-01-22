Армен Саркисян подал в отставку с президентского поста

Эксперты объяснили, почему Украина и Китай закупают российское
Поставки российского вина за границу выросли почти на треть – до 13 млн долларов. Об этом сообщили в центре Минсельхоза...Подробнее
Президент Армении, возглавлявший страну с две тысячи восемнадцатого года, принял решение об отставке.
Согласно его сообщению, у руководителя страны нет возможностей воздействовать на процессы, происходящие во внутренней и внешней политике Армении. Саркисян считает, что президентская власть не должна попадать под прицел сплетен и теорий заговора, что отвлекает внимание граждан от решения более важных и насущных проблем.
Напомним, что уже бывший президент Армении ранее занимался наукой. Он является автором множества работ в ряде дисциплин – астрофизики, физики и других. В свою должность Армен Саркисян вступил девятого апреля две тысячи восемнадцатого года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Поставки российского вина за границу выросли почти на треть – до 13 млн долларов. Об этом сообщили в центре Минсельхоза...Подробнее
25 января Госдума рассмотрит законопроект, который позволяет сделать способ оплаты коммунальных услуг менее затратным....Подробнее
Некоторые российские пенсионеры подсчитали, какая пенсия у них будет после индексации на 8,6%, и неприятно удивились....Подробнее
Сергей Митрохин, член федерального политического комитета «Яблока» и по совместительству депутат Московской городской...Подробнее
Аналитик издания «Свободная пресса» Дмитрий Родионов считает, что последние действия Великобритании, направленные на...Подробнее
Великобритания поставила Украине свыше 2000 противотанковых ракетных комплексов. Доставлялись они военно-транспортными...Подробнее
Российские бомбардировщики провели отработку удара по секретной базе ВВС НАТО. Группа из четырех дальних...Подробнее
В настоящее время россияне готовы в любой момент все как один снимать денежные средства с карточек банков. Этим самым...Подробнее
Сегодня утром медикам и сотрудникам полиции пришлось выезжать на Хасанскую улицу в связи с тем, что недовольный...Подробнее
США сейчас тщательно изучают вопрос, стоит ли проводить эвакуацию семей американских дипломатов из диппредставительства...Подробнее
Комментировать